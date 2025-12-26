El Gobierno pide la dimisión de Feijóo al asegurar que lleva un año mintiendo con la dana

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, cree que los mensajes con Mazón acreditan que Feijóo faltó a la verdad pra "hacer daño" al Ejecutivo.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido este viernes la dimisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que lleva un año mintiendo con la dana y que su único objetivo es "hacer daño" al Ejecutivo, "llevándose por delante el dolor de las víctimas" de esta catástrofe.

En una entrevista en TVE, la nueva portavoz del Gobierno se ha referido a los mensajes que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se cruzó con Feijóo el día de la dana, donde le reconocía que lo ocurrido iba a ser "un puto desastre".

Saiz considera que las víctimas de la dana deben sentir dolor por estos mensajes, remitidos por el propio Feijóo al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga los hechos, y se ha preguntado si el líder del PP no ha desvelado aún lo que él le escribió a Mazón "porque tienen ese mismo tono".

Además, ha denunciado que Feijóo "lleva un año mintiendo" por la dana y "solamente por eso debería dimitir", ya que ha acusado al Gobierno de no haber facilitado medios a la Generalitat cuando el propio Mazón le dice en los mensajes la misma tarde noche de la catástrofe que cuentan con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Lo único que le obsesiona al señor Feijóo, que venía a ser el que iba a hacer política para adultos y política de la moderación, es erosionar y hacer daño al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas", ha denunciado.