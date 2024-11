El Gobierno responde a Mazón que "la ciudadanía tiene bien claro lo que ha ocurrido"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido este lunes al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón que "la ciudanía tiene bien claro lo que ha ocurrido", en relación con la petición del jefe del Gobierno valenciano de cesar los bulos sobre su actuación el día de la catastrófica DANA.

Torres se ha pronunciado en estos términos momentos antes de asistir a la reunión del Cecopi en L'Eliana, donde ha asegurado, a preguntas de los medios de comunicación, que la ciudadanía ha seguido los acontecimientos ocurridos desde el mismo día 29 de octubre, cuando ocurrió la DANA. "Los ciudadanos --ha agregado-- han seguido a través de los medios de comunicación todos los sucesos y acontecimientos y creo que no tengo que añadir nada porque la ciudadanía tiene bien claro lo que ha ocurrido: los pasos, la cronología y también lo que tenía que hacerse o no tenía que hacerse por los responsables públicos. Y estoy convencido que mayor sabiduría que esa no hay", ha apostillado.

Y ha agregado: "Podremos decir lo contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, pero creo que todo el mundo sabe lo que la mayoría de la gente piensa".

Por otro lado, preguntado por la comparecencia, a petición propia, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar sobre la DANA, ha manifestado: "Va a ser una comparecencia absolutamente esclarecedora de todo el trabajo que está haciendo el Gobierno de España desde el 29 de octubre".

Y, además, se responderá a cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios, ha recordado. "Creo que va a ser una comparecencia absolutamente calificadora de la acción del Gobierno de España que, como digo, está centrado en responder a este drama y tragedia con los pasos pertinentes".

"Ahí ha estado el trabajo y está, el de la UME, el del Ejército, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, también de los voluntarios. Ahí está también el trabajo de esa reconstrucción de los alcaldes, de las alcaldesas y, ahora, de las ayudas, que va paralela", ha señalado.

También ha recordado las 62 oficinas para tramitar las ayudas de los afectados por la DANA y poder prestarles una atención psicológica. "Tenemos a 600 trabajadores para la tramitación de las ayudas y lograr la máxima agilidad", ha apostillado.