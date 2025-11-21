Juan Carlos I, los socios de Gobierno y Vox, ausentes en los actos del 50 aniversario de la monarquía

Los reyes y sus hijas presiden este viernes los dos actos institucionales que se celebrarán en el Palacio Real y el Congreso de los Diputados, con los que se conmemorará el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía, a los que no ha sido invitado Juan Carlos I y han rechazado EH Bildu, PNV, ERC, Podemos, Sumar y Vox.

Un centenar de invitados acudirán al primer acto institucional, que se celebrará a las 10:30 horas en el Palacio Real, y en el que se impondrá la insignia de la Orden del Toisón de Oro, la máxima distinción de la Corona, a la reina Sofía, al ex presidente del Gobierno Felipe González y a los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, concedidas por Felipe VI por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona".

Una ceremonia que se celebrará en el Salón del Trono del Palacio Real presidido por los reyes, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía, tras haber sido recibidos con honores de la Guardia Real en la plaza de la Armería, al igual que a la reina Sofía y a los nuevos caballeros de la Orden del Toisón de Oro.

La Familia Real será recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Al acto también están invitados los miembros del Gobierno, los presidentes de las comunidades autónomas y los ex presidentes del Ejecutivo, entre otras autoridades del Estado.

En el Salón del Trono, el rey pronunciará un discurso antes de imponer la insignia de la orden a su madre, la reina Sofía, tras lo que formalizará el ingreso en la Orden del Toisón de los nuevos caballeros que intervendrán también en el acto.

Posteriormente, la familia real se trasladará al Congreso de los Diputados para presidir el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', que se celebrará en la Sala Constitucional de la Cámara Baja.

Los reyes y sus hijas serán recibidos en el Patio de Floridablanca por la presidenta de la Cámara Baja, el presidente del Senado, el presidente del Constitucional, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Posteriormente, la Familia Real saludará a los miembros de la Mesa del Congreso y del Senado, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios, un acto del que se ausentarán los de EH Bildu, PNV, ERC, Podemos, Sumar y Vox, según han anunciado.

En el coloquio participarán los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega, que actuarán como moderadores, y la catedrática de Ética Adela Cortina, el catedrático de Historia Juan Pablo Fusi, el expresidente del Senado Juan José Laborda y la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

Un acto que se iniciará con un discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y que finalizará con la intervención de Felipe VI.

Los dos actos se celebran este viernes, la víspera del 50 aniversario del 22 de noviembre de 1975 cuando, dos días después de la muerte del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey.

Aunque no ha sido invitado a estos dos actos, el rey emérito sí asistirá el próximo 22 de noviembre a un almuerzo familiar que se celebrará en el Palacio Real de El Pardo.