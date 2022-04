El juez imputa a una ex trabajadora de Podemos por el 'caso niñera'

Un juez de Madrid ha imputado a una antigua responsable del departamento de prensa de Podemos en el caso donde investiga si ella y otra asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero, desempeñaron funciones ajenas a su cargo como cuidadoras de su hija pequeña.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe este lunes, el titular del Juzgado de Instrucción número 42, Juan José Escalonilla, cita a declarar a Gara Santana en calidad de investigada el próximo 10 de mayo.

De acuerdo a la resolución, el juez investiga un posible delito de malversación en este caso, denominado caso niñera, en el que también figura como investigada la asesora de Montero, Teresa Arévalo.

La citación de Santana se produce después de que una antigua escolta de Irene Montero declarase que supo que esta ex empleada también cuidó de los niños de la ministra.

Hace unas semanas, el juez, que también investiga el conocido como caso Neurona en torno a un contrato entre Podemos y una consultora, acordó que esta antigua empleada del partido declarase, si bien indicó que la condición en la que lo haría dependería de si le pagaba el partido o por el Congreso de los Diputados.

En su providencia, el magistrado acuerda unir al procedimiento el escrito donde el partido informa de que Santana cobraba del grupo parlamentario su labor como asistente en el Congreso, precisan fuentes jurídicas.

Las acusaciones populares que ejercen Vox y Pro Lege solicitaron la declaración de Santana después de que la ex escolta declarase que no le constaba que Teresa Arévalo realizase funciones de cuidadora, si bien añadió que supo que Gara Santana tuvo que cuidar en alguna ocasión de los niños de la ministra y del ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Este procedimiento nació de la denuncia de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, que se negó ante el juzgado a desvelar la identidad de la persona que le transmitió que una asesora de la ministra desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor y aseguró que no lo investigó porque fue cesada.