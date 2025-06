Leire Díez insiste en que no trabaja para el PSOE: "Ni fontanera ni cobarde"

La ex militante del PSOE Leire Díez ha asegurado que los audios filtrados en los que se la escucha intentado hacer gestiones contra altos funcionarios públicos son parte de un libro que está realizando como periodista, que escribe como un trabajo de investigación que lleva a cabo en nombre propio, y que no trabaja para el PSOE. "Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Y lo voy a repetir las veces que haga falta. De nadie ni de representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE", ha afirmando, añadiendo que no es "ni fontanera ni cobarde".

Así lo ha dicho en una declaración de escasos siete minutos a los medios de comunicación un día después de haberse dado de baja como afiliada del PSOE, tras su reunión en Ferraz con los servicios jurídicos del partido, y tras aparecer en diversos audios tratando de intercambiar favores a cambio de información comprometida contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al menos un fiscal.

Díez, que en un acto inédito ha llegado más de 30 minutos antes a su cita con los medios y ha permanecido callada delante de los micrófonos y posando ante las cámaras hasta las 10:00, cuando ha comenzado finalmente a hablar, ha reiterado que no es una "fontanera" y que tan solo era una "periodista" militante del PSOE. "Se puede ser militante y socialista", ha sentenciado.

Tensión y surrealismo

Cuando la socialista estaba terminando su comparecencia, Aldama ha irrumpido y se ha acercado a la mesa donde aún estaba sentaba y se ha encarado con ella. Díez se ha levantado y se ha dirigido a duras penas hacia la puerta pero Aldama la ha seguido y ha intentado cortarle el paso, entre gritos de "mentirosa" y "sinvergüenza". Entre ambos estaba situado el empresario Javier Pérez Dolset, quien también aparece en los citados audios, y ha intentado, entre empujones, que Aldama no pudiera abordar a Díez, todo ello entre una nube de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas.