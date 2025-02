Mazón asegura que el día de la dana llegó al Cecopi a las 20:28

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles que el 29 de octubre, el día de la dana que dejó 224 muertos y tres desaparecidos en la provincia de Valencia, llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20:28 horas, 17 minutos después de que se mandara la alerta a la población por las inundaciones.

Casi cuatro meses después del día de la dana Mazón ha dado una hora exacta de su llegada al Cecopi, donde se coordinaba la emergencia por las inundaciones, y ha asegurado que esto no contradice declaraciones anteriores.

En una comparecencia ante los periodistas antes de asistir a una conferencia del vicepresidente del Consell, Francisco José Gan Pampols, se le ha preguntado por qué ha cambiado de versión sobre su hora de llegada al Cecopi cuando en otras ocasiones dijo que llegó pasadas las siete de la tarde.

Mazón ha contestado: "No entiendo lo del cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20:28 son después de las siete y media. Eso es fáctico ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en Las Cortes Valencianas. Siempre dije lo mismo, no he cambiado de versión jamás".

Ha dicho que son otros los que llevan "cuatro meses ininterrumpidos con una versión, con la contraria, con el único objetivo de hacer política y de criminalizarme, a mí y a la Generalitat, con mantras absurdos".

"Llevan cuatro meses diciendo que estaba incomunicado la tarde del 29, que se me estaba esperando en el Cecopi para tomar la decisión del -mensaje de emergencia a los móviles- Es alert. Han llegado a decir que cuando llegué al Cecopi paralicé la reunión para que me pusieran al día y eso interrumpió y retrasó aún más el envío de la alerta", ha añadido y ha afirmado que desde la Generalitat han "demostrado una y otra vez que eso es falso".

Mazón ha insistido en que ha quedado "demostrado que en ningún momento" estuvo incomunicado ni paralizó la alerta ni la reunión para que le informaran.

"Mentira flagrante"

Ha calificado de "mentira flagrante" que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el secretario de Estado Hugo Moran "dijeran" que le habían "visto interrumpiendo una reunión", reuniéndose "aparte con la consellera de Emergencias, paralizando el envío del Es-Alert, y eso es falso".

"Cuatro meses así, llamándome criminal, sinvergüenza todos los días, bajo esos mantras, y es falso", ha añadido y se ha preguntado: "¿Ahora qué hacemos?".

"Van cambiando de versión. Me imagino que ahora el siguiente giro para tratar de criminalizarme será que es que la orden la pude dar por teléfono y que la di a última hora. Eso tiene la misma credibilidad que las versiones anteriores", ha afirmado.

Mazón se ha preguntado que si estaba "perfectamente comunicado" desde las 17:30 que empezó el Cecopi, cómo le estaban esperando a él para dar la orden por teléfono.

"Aquí lo único que ha quedado acreditado es que el Gobierno España no alertó, no dio ninguna información sobre el barranco del Poyo, que es lo que ha motivado la inmensa mayoría de las desgraciadísimas víctimas que hemos tenido. Esta es la verdad", ha afirmado.

Ha insistido en que "la verdad es que nadie estaba esperando al president de la Generalitat, que ni preside ni dirige ni coordina el Cecopi" y ha pedido: "Ya está bien de tanto bulo, de tanta mentira, de aseverar cosas que se está demostrando cada día que van cambiando el relato y la versión. Basta ya de esa criminalización permanente".

Se ha preguntado de qué le podrían haber informado antes si estaba comunicado desde las 17:30 horas y el Cecopi empezó a las 17:00h: "Un periodo de tiempo razonable, de qué me iban a informar antes, ¿de que el Gobierno no había avisado del Poyo?".

"Es materialmente imposible informar cuando el Gobierno no informa. Es materialmente imposible advertir de lo que estaba ocurriendo el barranco del Poyo si el Gobierno a mediodía dice que estaba casi seco y no advierte ni de la riada ni de lo que viene hasta casi las siete de la tarde", ha indicado.

Ha recordado que estaba "perfectamente informado de que estaba activada la UME, los recursos estaban en marcha, de las primeras misiones en la parte norte de Utiel y se me seguía informando de lo que se estaba realizando".

"Ya está bien de tener que responder al nuevo invento, sólo con la intención de criminalizarme. Creo que es una barbaridad lo que está ocurriendo", ha asegurado.

El president ha dicho que tenía "muchas ganas de responder a la pregunta de la juez y que por respeto no hay que condicionar el proceso judicial como algunos están tratando de hacer permanentemente". Ha concluido: "Son los demás los que tienen que empezar a responder ya".

Pampols no cree que sea el momento de juzgar si Mazón actuó correctamente

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, ha asegurado que no es momento de valorar si Mazón actuó correctamente el 29 de octubre, ya que él no formaba parte del Consell ese día, no tiene "detalles para conocer si es apropiada o no una conducta" y es algo que "está judicializado y cuando se tenga que resolver será en sede judicial".

"Esto no es un tribunal popular", ha zanjado, además de añadir que "la discrepancia es lógica pero el ataque saduceo no". Así lo ha manifestado en un desayuno informativo al que han asistido Mazón y otros representantes de la Generalitat.

Pampols ha afirmado que se siente "del todo" respaldado por el Consell, "sin fisuras", y que "en absoluto" se ha planteado dimitir desde que fue nombrado por las críticas de Vox o por la información que se va conociendo sobre la gestión de la dana. "Dije que me iría de aquí por dos motivos: porque la persona que me pidió que viniera prescindiera de mis servicios o porque lo que tengo que hacer no pudiera hacerlo porque me lo impidieran", ha recalcado.

Además, ve "irrelevante" que Vox le tache de infiltrado del Gobierno de Pedro Sánchez y no cree que estas críticas afecten a su gestión. Lo que sí considera necesario es "rebajar el nivel de crispación" y dejar "el enfrentamiento político por el enfrentamiento".

Durante su intervención, ha lamentado la falta de coordinación con el Gobierno para afrontar la reconstrucción de Valencia tras la dana y ha pedido más fondos estatales para ello. "Denos dinero, que el talento ya lo ponemos nosotros", ha dicho, y ha avanzado que cuando se apruebe el plan de recuperación se trasladará al Gobierno para decirle: "esto es lo que falta por hacer".