Mazón rechaza de momento personarse en la causa por la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha ha asegurado que ni él ni su Gobierno han contemplado personarse "hasta el momento", al tiempo que ha remarcado que el auto "no es firme". Asimismo, ha garantizado que su Gobierno mantendrá "máxima" y "absoluta colaboración" en el proceso judicial que investiga la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia. Además,

Respecto a si se siente señalado por la juez, ha afirmado que "en cualquier caso, no": "Lo que me siento es muy responsabilizado de la recuperación que tenemos que hacer. Más allá de los sentimientos, yo estoy muy seguro de que la Generalitat ha actuado con la mayor y la mejor diligencia en todo momento".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas a su llegada al pleno del Consell, después de que la juez, en dos autos notificados este lunes a las partes personadas en el procedimiento, haya acordado citar a declarar como investigados a la ex consellera de Interior Salomé Pradas y al ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, al tiempo que lo ha rechazado respecto a Mazón sin perjuicio de que él pueda solicitarlo voluntariamente.

Preguntado por si va a declarar voluntariamente, el jefe del Consell ha indicado que se han enterado del último auto "a través de los medios de comunicación". "Por tanto, entendemos que habrá que analizarlos y que habrá que valorarlos bien y, en cualquier caso, no son autos firmes", ha puntualizado.

Dicho esto, ha reiterado que mantendrán, "no como otros responsables de otros gobiernos, total respeto" con el proceso. "Por supuesto, faltaría más, y total colaboración. Respeto desde el punto de vista de evitar cualquier valoración, que la puedo tener y, por respeto, la voy a reservar", ha subrayado.

"Colaboración como siempre, desde el principio hemos tenido toda la colaboración, desde luego. Todas las peticiones de información que ha solicitado la jueza en todo momento, desde aquí, desde la Generalitat Valenciana, faltaría más, dando todas las facilidades para poder avanzar adecuadamente en esta fase de instrucción, que faltaría más. Por tanto, la máxima colaboración, la máxima entrega de información, como siempre hemos hecho y como siempre vamos a hacer", ha abundado.

En cuanto a la posibilidad de personación, Mazón ha explicado que "desde los servicios jurídicos, ni la Generalitat como persona jurídica ni nadie", incluido él "como persona física, hasta el momento" no se han planteado la personación. "Si hay algún cambio os lo trasladaremos", ha agregado.

"Y esto es lo que os puedo decir hasta el momento, lo que estamos es muy preocupados por la recuperación, seguimos trabajando en ese sentido. Hoy hay un importante Consell con unos puntos muy importantes con nuevos fondos y con nuevas ayudas para la dana", ha expuesto en este punto.

"Mi opinión me la voy a reservar"

Y ha recalcado: "En cualquier caso, lo que habrá que hacer es analizar cuando llegue esa notificación en un auto que entiendo que no es firme y que, por tanto, con total respeto, como siempre hacemos y con la máxima colaboración, aunque mi opinión personal me la voy a reservar".

Cuestionado por si declarar en el juzgado sería una forma de colaborar, Mazón ha insistido en que "se trata de seguir trabajando, de seguir analizando y de mantener el respeto absoluto, con total colaboración, dando todas las facilidades y respondiendo permanentemente a todo lo que la juez pueda requerir".

Ha reiterado que no se han planteado la personación y ha sostenido que "de hecho, la propia juez parece que en su auto habla directamente de que no procede ni siquiera como testigo". Interpelado por si esta consideración se debe a su condición de aforado, ha contestado que "parece que lo reconoce así" la magistrada.

Sobre la imputación de Pradas, ha hecho hincapié en que no quiere hacer valoraciones. "Yo sí que voy a respetar los procedimientos judiciales. No lo hemos visto en otros casos con respecto a otras administraciones que hacen valoraciones sobre jueces o sobre procedimientos. No va a ser nuestro caso, el nuestro es el de absoluta colaboración, total respeto y máxima colaboración", ha repetido, y no ha contestado a la pregunta de si ha hablado con la exconsellera de Interior.