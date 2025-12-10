Muere el alcalde popular de Aldeaseca, un pueblo de Ávila, en un accidente de tráfico

El alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Arévalo, de 56 años, ha muerto en un accidente de tráfico ocurrido la noche de este martes en la N-601, a la altura de Alcazarén (Valladolid), en el que se han visto implicados dos vehículos y han resultado heridas otras cuatro personas.

El Partido Popular de Ávila y la Diputación Provincial han informado en sendos comunicados del fallecimiento del alcalde abulense, al que han recordado como un gran compañero y un excelente amigo, y cuya muerte deja consternado al PP de Ávila. El presidente provincial del partido, y también de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha expresado su “consternación y dolor, y los de todo el partido” por la muerte de Luis Arévalo, que fue elegido alcalde de Aldeaseca en junio de 2023, cuando ganó las elecciones liderando la candidatura del PP. García ha destacado que “Luis fue un gran compañero pero sobre todo un excelente amigo” y ha reconocido estar impactado por lo sucedido: "Lo lamento profundamente porque es la pérdida de una persona buena, cercana, noble y que estaba llena de ilusión por servir a su pueblo”.

El presidente de la Junta de Castilla y León y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasmitido en un mensaje en la red social X su consternación por la muerte del alcalde, y ha asegurado que "se va un hombre bueno, cercano y lleno de ilusión por su pueblo".

Estaba casado y tenía una hija

Luis Ignacio Arévalo nació en Bercial de Zapardiel (Ávila), estaba casado y tenía una hija. Era empresario y ostentaba la Presidencia de la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa). “Siempre estaba pensando en proyectos para su pueblo, en mejorar la vida de sus vecinos, y aunque puede sonar a tópico quienes conocieron a Luis saben que es absolutamente cierto”, ha indicado García, quien ha puesto a disposición de la familia, y de Aldeaseca, tanto la Diputación como el partido.

Luis Arévalo perdió la vida en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 154 de la N-601, en Alcazarén (Valladolid), sentido Olmedo, al colisionar por causas que se están investigando dos turismos y una furgoneta.

En el siniestro resultaron heridas otras cuatro personas: una mujer de 50 años, que fue trasladada en una UVI móvil al hospital Clínico Universitario de Valladolid; un hombre de 45 años y dos jóvenes de 20 y 24 años que fueron evacuados en ambulancias de soporte vital básico al hospital de Medina del Campo.