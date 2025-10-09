"Necesito pulseras para la puta": Los mensajes de Koldo y Ábalos sobre pagos y regalos a mujeres

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en su último informe gestiones que el ex asesor Koldo García haría con dinero en efectivo de origen desconocido para el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, incluidos gastos personales, como pagos a una serie de mujeres. Los mensajes entre ambos muestran que el ex dirigente socialista bromeó con deducirse del IRPF "estos donativos".

Así consta en el anexo documental que acompaña a ese último informe de la UCO, donde figuran las conversaciones entre Ábalos y Koldo, y con otras personas, que han llevado a la UCO a dicha conclusión. "Ingresa 100 a Michel, que no tiene ni para comida", escribió Ábalos a Koldo el 11 de mayo de 2021. "Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta!!!", añadió. "Tú eres la polla. 5 m(inutos) lo tiene", contestó García, que posteriormente adjuntó el justificante de la transferencia. En mensajes anteriores, de noviembre de 2020, Ábalos ya le había pedido que transfiera dinero a esta mujer: "Ingrésale a Michel 300. Ya no sé cuánto me debe". "Yo sí", aseguró Koldo.

Las conversaciones de WhatsApp intervenidas muestran constantes peticiones de dinero de distintas mujeres a Ábalos. "Hola, Jose a que hora me vas a ingresar eso? Porfi que estoy de antes de ayer sin poder comprarles nada a los niños de comer, si tuviera ni te molestaría te lo juro", reza un mensaje que el ex ministro rebotó a Koldo con la petición de que ingresara "100" a la mujer que se lo había enviado, a la que identifica como Gabriela y a la que se refiere como "la de siempre".

Figuran también mensajes entre Koldo y una mujer que tiene guardada en contactos como "Michel Brasil Valencia", en la que ella expuso: "Dice Jose q vayan las dos". "Dime quién viene, para solucionarlo", reclamó García. "Espera q se decida el. Vamos las tres (...) Voy con la otra (...) con dos chicas", contestó ella. "Viene la rumana", quiso saber el ex asesor. "No", aclaró su interlocutora.

En mayo de 2019, Koldo envió el enlace de un hotel a su mujer, diciéndole que necesitaba dinero y pidiéndola que lo sacara, al tiempo que mandó pantallazo de un DNI: "Esta y Arianna". "En que vuelos?", preguntó ella. "Quien va que parece por 40 euros me dejan cambiar nombre", quiso saber. "Carlota. Cambia. Gracias", le explicó él.

Por otro lado, en mayo de 2019, Koldo informó a Uriz de otros "gastos": "Le page a unas 1000 y tres botellas hay que apuntar 2000". "Para este lo tengo que disimular", completó. "Pero para él?", se extrañó ella. "Para él si y no", insistió él. "Me mando el. Apunta a el. Y luego lo arreglo", decidió.

"Donde no llame la atención"

Entre los mensajes encontrados por la Guardia Civil también constan conversaciones donde Koldo encarga a Uriz la compra de joyas, como anillos y pendientes, por importes superiores a los mil euros. "Necesito pulseras", indicó Koldo en un mensaje el 10 de febrero de 2021. Acto seguido, añadió: "Para la puta". Ante este mensaje, Uriz se limitó a preguntarle: "Pero para la 1 no?". El exasesor ministerial le contestó afirmativamente.

La conversación se extendió a lo largo de aquella mañana. Así, Uriz preguntó a García: "Para el día de su cumpleaños? Lo encargo ya?". "Cariño dime por favor si lo encargo ya?", insistió. Más tarde, Uriz también consultó a Koldo por una "nota". "Perdona que te vuelva a molestar pero nota con las flores o no?", preguntó. Finalmente, ella avisó de que se iba "al corte" a "mirar lo de la pulsera". Casi una hora después, advirtió al exasesor de que "las demás pulseras de oro blanco suben mucho el precio a partir de los 2.500 euros".

Uriz envió a García el enlace de una pulsera. "Esta es la de 1.300 euros", apuntó. Su entonces pareja le indicó que el producto aparecía como "agotado" en la web, a lo que la mujer contestó explicando que en El Corte Inglés sí estaba disponible. "La he visto allí y me la han enseñado", recalcó.

Su entonces mujer facilitó a García otro enlace, esta vez de una pulsera más económica. "Esta vale 990 euros. Es plata y oro rosa", precisó. El exasesor de Ábalos le indicó que prefería una "más gorda y plana". "Que se pueda poner el nombre", añadió.

La mujer le explicó que en oro blanco no había "por ese precio". Y García le ordenó buscar "otro oro" u otra pulsera "que valga más". Uriz le envió otro enlace, en esta ocasión de una pulsera de Tiffany.

Ese día, García le envió hasta en dos ocasiones claves bancarias para autorizar compras en una floristería. Uriz recordó a la mano derecha de Ábalos de que había que "enviar flores a Carolina por San Valentín", en referencia a la exmujer del exministro. El exasesor le contestó que iba a hablar con "José".

Según consta en las conversaciones aportadas por la Guardia Civil, no era la primera vez que Koldo y Uriz gestionaban la compra y envío de regalos. "Pídeme estos pendientes por favor y págalos", le dijo García a Uriz el 8 de junio de 2019 tras enviarle un enlace del producto. La que era su mujer le avisó: "Cariño, solo por comentar sabes que valen 1.084 euros".

De los mensajes se entiende que finalmente Uriz realizó la compra. "A tu nombre por supuesto. A qué dirección lo pongo? Al Ministerio o a Humilladero?", señaló la mujer. A ello, Koldo contestó: "Donde no llame la atención".

1.000, más 200 en taxis

Las conversaciones también muestran diversas transferencias a parejas de Ábalos. "Le diste a Andrea", preguntó el exministro el 26 de junio de 2021. "Sí, claro (...) 1.000, más viajes, 200, más taxis", le precisó García.

En este mismo diálogo, el ex dirigente socialista envió a su entonces asesor links de pisos en Madrid: "Este es el que más me gusta". "Están muy bien los dos, la verdad, de lujo", dijo García. "El de las escaleras me encanta. La finca y todo", insistió Ábalos. "Y con plaza de garaje, que eso es la ostia", destacó el otro. "Me interesa conseguirlo y se lo alquilo yo a Andrea", indicó el exministro. "El martes lo cerramos", zanjó Koldo.

En otro chat, del 31 de marzo de 2022, Ábalos comentó con Koldo que estaba preparando un "viaje de Semana Santa a Tailandia". "Y flipo con lo barato que resulta", apostilló. "Pues caro no es salir fuera en Semana Santa. Lo caro es buscar sitio en España", le puntualizó el exasesor. "Sobre 1200 avión más hotel", precisó el que fuera su jefe. "Pues muy barato", confirmó el otro, añadiendo que "Dominicana es muy barato" pero "Dubai se va de precio" y "los rusos unos jetas". "A Rusia quién coño va a ir", completó Ábalos.

En mayo de ese mismo año, le dijo que estaba "intentando gestionar un viaje a Estambul con Andrea". "Cama grande con vista al mar", replicó Koldo tras mandarle un enlace. "King, si", confirmó Ábalos.

En el marco de esas gestiones, García le pidió que le ingresara 312 euros: "Pon viaje o perdón az transferencia ya que el resto me lo pago está". "Cuánto te tengo que ingresar. 312 solo?", preguntó Ábalos. "Si es tu parte el resto ya lo hicieron. Me dio ella ya está", respondió Koldo.

Asimismo, constan ingresos y compra de regalos y de billetes para viajar con Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos a la que se refieren como "España" o "princesa". "Ingresa a España 600", ordenó a Koldo.

En junio de 2020, también informó a Ábalos de que había matriculado a Rodríguez en la Facultad de Odontología. "España hecho", dijo, mandándole una foto del "ejemplar para el alumno".

En otros mensajes, de octubre de 2020, Rodríguez escribió directamente a Koldo: "El día 13 se hace la presentación del nuevo iPhone y supongo que dirán cuando sale a la venta y la preventa". "Te recuerdo que es mi regalo de notas", le subrayó. "Lo quiero en dorado u otro rosa", precisó. Días después, ella insistió y Koldo contestó que andaba "con lío", ante lo que Rodríguez se disculpó. "Me llaman cuando te lo llevan a casa", le aseguró García.