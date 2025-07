Otegi admite que Antxon Alonso intermedió para abrir "la vía de comunicación" entre Santos Cerdán y él

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha admitido que el empresario Antxon Alonso le presentó al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con quien marcó "la vía de comunicación" entre la formación soberanista y el PSOE. Según el líder de EH Bildu, Cerdán ha sido "uno de los principales interlocutores" de su partido y no tiene "ningún problema en reconocerlo".

En declaraciones a los medios informativos en San Sebastián, Otegi, preguntado por las declaraciones del ex secretario de Organización Santos Cerdán en las que aseguró que el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, y supuesto socio del ex secretario de Organización del PSOE fue quien le presentó al líder de la formación soberanista, ha asegurado que no tiene "grandes cosas que decir" al respecto.

Según ha afirmado, "se está diciendo por ahí" que es "íntimo" de Alonso, "cosa que es absoluta mentira". "Pero sí voy a decir dos cosas que son ciertas, ya sé que hay algunos que están haciendo malabares en las declaraciones, pero yo voy a ser absolutamente claro", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha explicado que, cuando abandonó la cárcel de Logroño, un amigo común con Antxon Alonso le propuso mantener un encuentro con él porque tenía "una oferta" que proponerle. "La oferta es que hay un miembro del Partido Socialista de Navarra que quiere estar conmigo", ha puntualizado.

Otegi y Alonso se llegaron a ver en dos ocasiones, una cuando le propone la cita y una segunda, cuando trasladó a Cerdán al encuentro. "Por cierto, Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de EH Bildu, no tenemos ningún problema en reconocer eso, no sé si algunos tienen problemas (...), pero Santos Cerdán ha sido un interlocutor muy importante para EH Bildu", ha señalado.

Además, ha añadido que, tras conocer al ex secretario de Organización del PSOE, ambos establecieron "cuál va a ser la vía de interlocución entre el Partido Socialista y EH Bildu". "Punto final", ha dicho.

Arnaldo Otegi ha añadido que a EH Bildu le "llega mucha gente diciendo que habla de otra gente". "Mucha y variada", ha señalado. En el caso de Antxon Alonso, ante la propuesta de contactar con Santos Cerdán, ha recordado que para EH Bildu "Navarra es estratégico" y "para la ultraderecha también". "Le digo, ¿cómo no? Yo estoy con gente de todo tipo", ha menifestado.

La segunda ocasión en la que se vio con Alonso, en la que "le traen en el coche a Santos Cerdán", Otegi y el ex dirigente socialista fijaron "con discreción una vía de comunicación entre el PSOE". "Y ya está", ha reiterado.