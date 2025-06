Pedro Sánchez tampoco se someterá a una cuestión de confianza tras la dimisión de Santos Cerdán

El ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha descartado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya someterse a una cuestión de confianza tras la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por el caso Koldo.

López ha asegurado en una entrevista en la Ser que el presidente va a seguir trabajando pese a las "muchas" dificultades que, según ha dicho, hay tanto dentro como fuera de España. "Y eso significa actuar con contundencia como lo está haciendo dentro del partido y negociar con nuestros socios como lo hemos hecho siempre", ha zanjado el ministro, quien ha negado además que haya financiación ilegal en el PSOE y ha garantizado la limpieza de las elecciones primarias del partido de 2014, siendo él secretario de Organización.

En su opinión, las conversaciones de Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos son "infumables, absolutamente incompatibles" con el PSOE y, en este sentido, ha recalcado que "está muy bien eso de denunciar la corrupción de los demás, pero es mucho más importante actuar cuando es en casa". "No vamos a entrar en el 'y tú más'", ha asegurado López, para quien en este caso han fallado "las personas que son capaces de hacer esto y también de negar que han hecho esto". Según ha desvelado, el propio Santos Cerdán negó "a la cara" hasta el último momento su supuesta implicación en el caso Koldo al presidente del Gobierno, sobre quien ha admitido que está "muy afectado" y "dolido".

"El PSOE no ha alimentado una guerra sucia"

López ha negado también que el ya ex secretario de Organización de los socialistas encargara a la ex militante Leire Díez recabar información contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esgrimiendo que su partido "no ha alimentado ninguna guerra sucia". "Mi partido no ha alimentado, ni desde luego mi Gobierno, ninguna guerra sucia contra los rivales políticos, eso nos lo han hecho a nosotros, hemos sido las víctimas de eso, nosotros y muchos más", ha sostenido el dirigente socialista, en referencia a la policía patriótica instaurada durante el gobierno de Mariano Rajoy y que habría espiado también a Podemos y partidos nacionalistas.

Al ser preguntado por qué garantías tienen de que desde que la propia dirección de su partido no se alentara una guerra sucia contra la Guardia Civil, dado que hasta ayer todavía confiaban en Santos Cerdán, ha asegurado que el PSOE "jamás" haría algo así. "Este es un gobierno limpio, jamás se ha hecho algo así, y jamás lo va a hacer, y a la prueba me remito. La justicia está actuando, la policía judicial está actuando, nada que ver con lo que hicieron otros gobiernos", ha añadido, recordando que el PP está investigado por utilizar "recursos del Estado para espiar a rivales políticos".

En todo caso, ha recordado que tanto Santos Cerdán como Leire Díez "están fuera" del partido, y que lo ocurrió con la exmilitante socialista fueron "los coletazos de la Kitchen'". "Esa información de la que disponían bastantes personas, la estuvieron moviendo por todo Madrid durante muchos años", ha añadido. La ex militante socialista Leire Díez apareció en un audio solicitando información comprometida de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ofreciendo a cambio acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El PSOE le abrió expediente y Díez poco después se dio de baja como militante. Los socialistas admitieron que el comportamiento de Díez "no fue ejemplar" y Santos Cerdán negó que él le diese instrucciones o que fuese su colaboradora.