El PP anuncia una comisión de investigación en el Senado sobre el accidente de Adamuz.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que el Grupo Popular va a registrar la creación de una comisión de investigación en el Senado --donde esa formación cuenta con mayoría absoluta-- para que analice el estado de la red ferroviaria de alta velocidad, de Rodalies en Cataluña y del tren de "cercanías en el conjunto de España".

En una entrevista en Antena 3, Feijóo ha justificado la creación de esa comisión de investigación alegando que el Gobierno está "ocultando" y está "engañando" a los españoles. Además, ha subrayado que la víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) "necesitan saber por qué su gente ha muerto", al tiempo que hay que garantizar la "seguridad de los españoles" que usan el AVE.

El jefe de la oposición ha afirmado que el Ministerio de Transportes ha sido "la zona cero de la corrupción" del PSOE, aludiendo a que el exministro José Luis Ábalos está en la cárcel, y ha recalcado que el PP tiene "derecho" y "obligación" de decir a los españoles "cómo está el mantenimiento" y "la seguridad" del ferrocarril.

Feijóo ha explicado que la Comisión de Investigación de Accidentes (CIAF) está investigando las causas del accidente de Adamuz pero el PP lo que pretende en el Senado es "investigar la situación de la red ferroviaria de alta velocidad, de Rodalies en Cataluña y de las cercanías en el conjunto de España".

Además, ha destacado que su primera "prioridad" si llega al Palacio de la Moncloa será "hacer una auditoría de gasto" para ver "qué es lo que hay escondido" ahí y "una auditoría de la situación del sistema ferroviario español". También ha dicho que se dedicará a "buscar un presupuesto extraordinario" que va a "invertir en seguridad ferroviaria".

Alerta de consecuencias por no comparer

Feijóo ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no acuda a comparecer hoy en el Pleno del Senado para informar sobre el accidente de Adamuz y de Gelida, que ha costado la vida a 46 personas, y que haya aplazado esas explicaciones hasta el 11 de febrero en el Congreso, acumulando más asuntos en el orden del día.

Según Feijóo, Sánchez tiene que comparecer en el Senado cuando lo solicita la mayoría de la Cámara porque se cambió el reglamento y no está exento de ofrecer esas explicaciones "salvo acreditación de viaje institucional o compromiso internacional". "Y los letrados de la Cámara están haciendo o han hecho un informe advirtiendo al presidente de sus responsabilidades", ha avisado.

Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo de estar "desaparecido" desde el accidente de Adamuz porque fue al día siguiente de la tragedia y solo ha hecho un "mitin" en Zaragoza para "felicitar" a Puente por su gestión. "Y ahora dice que comparece el 11 de febrero en el Congreso para hablar de la política internacional del Consejo Europeo. Oiga, qué falta de respeto a las víctimas. Qué desprecio a la gente", ha enfatizado.

"Una negligencia política de primer nivel"

A renglón seguido, Feijóo ha cargado duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha acusado de "mentir" diciendo que se "renovó la vía" cuando se había producido" un conjunto de ensamblajes entre carriles antiguos y carriles nuevos".

Además, ha destacado que los maquinistas habían advertido "más de 20 veces que en esos puntos había irregularidades cuando pasaban con los trenes" y habían solicitado desde el mes de agosto que bajase la velocidad".

"La única certeza que tenemos, después de 10 días, de los 46 muertos, la única certeza que tenemos es que se nos han mentido, que aquello no estaba renovado, que aquel mantenimiento era incorrecto", ha afirmado el jefe de la oposición.

El presidente del PP ha recalcado que el Gobierno ha incurrido en una "negligencia continuada en el mantenimiento" de la red ferroviaria del AVE y de Rodalies. "Esta negligencia continuada en el mantenimiento de la red ferroviaria del AVE y de las rodalíes en Cataluña, es una negligencia política de primer nivel", ha abundado.

Asimismo, Feijóo ha insinuado que el ministro Puente "ha presionado los medios de comunicación" y les ha "engañado". "Desde el primer instante intentó decir que la vía no era el problema, que quizás podía ser el tren. Después decía que esa soldadura había sido impecable. Después decía que se había renovado...", ha criticado, para señalar que el tren de alta velocidad se liberalizó en 2022 pero no se está "manteniendo de forma diligente".