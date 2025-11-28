El PP no llega a la mayoría absoluta en Extremadura y necesitaría a Vox, que duplicaría escaños, según el CIS

El PP obtendría entre 25 y 29 escaños en la Asamblea de Extremadura en las elecciones autonómicas anticipadas del 21 de diciembre, según el estudio preelectoral del CIS publicado este viernes, por lo que no lograría la mayoría absoluta, fijada en 33 diputados, y necesitaría el apoyo o la abstención de otra formación para gobernar.

El PSOE lograría entre 19 y 22 escaños (actualmente tiene 28), Vox, entre 10 y 12 escaños, de modo que duplicaría los cinco actuales, y Unidas por Extremadura -Podemos e Izquierda Unida- que ahora tiene cuatro, subiría hasta los seis o siete representantes.

El PP, que logró 28 escaños en las elecciones de 2023, pactó con Vox para que María Guardiola fuera elegida presidenta de la Junta de Extremadura, si bien un año después la formación de Abascal rompió el acuerdo de Gobierno.