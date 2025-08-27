El PP reactiva la ofensiva por la corrupción y llama a Leire Díez en la comisión del caso Koldo el 8 de septiembre

El PP llama a la ex dirigente del PSOE Leire Díez a la comisión del caso Koldo en el Senado el 8 de septiembre.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su formación utilizará la mayoría absoluta en la Cámara Alta para citar a la ex militante socialista Leire Díez el próximo 8 de septiembre por la mañana en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo.

Así lo ha adelantado la dirigente popular en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha explicado que la mesa de la comisión de investigación ha fijado ya la fecha de la comparecencia de la exmilitante socialista.

"Leire Díez ha sido la pieza fundamental y clave para entender el sanchismo", ha proclamado Alicia García, que ha puesto en valor la comisión de investigación sobre las ramificaciones del caso Koldo.