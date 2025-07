El PP votará a favor de la actualización de las entregas a cuenta aprobada por el Gobierno

El PP votará este martes a favor de la actualización de las entregas a cuenta del Estado a las comunidades autónomas y entidades locales aprobado por el Gobierno, lo que garantiza la distribución este año de 147.412 millones de euros para las primeras y 28.734 para la segundas.

A la espera de la votación, que se producirá al final del pleno escoba que se celebra en el Congreso, la decisión de los populares evitará que el real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 17 de junio corra la misma suerte que el rechazado el pasado enero con los votos del PP, Vox y Junts.

El parlamentario popular Pedro Puy ha dicho en el debate de este punto del orden del día que en enero no lo apoyaron no por las entregas a cuenta en sí sino porque estas iban en un decreto ómnibus que incluía distintas materias con las que no estaban de acuerdo.

Además, este segundo real decreto ley "no es el mismo que el de enero", porque este es una "actualización" y aquel una "prórroga", ha justificado Puy, que ha opinado en todo caso que la presentación de este asunto en estos momentos es "claramente un fracaso" del Gobierno porque tenían que estar incluidas en un Presupuesto del Estado que ni siquiera ha sido presentado al Parlamento.

En su defensa del real decreto ley, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había pedido previamente que prevaleciera "el sentido común y la responsabilidad" y la actualización de los pagos que el Estado adelanta a las administraciones territoriales en previsión de la recaudación de impuestos pudiera contar con el apoyo mayoritario del Congreso.

Montero ha recordado las cifras de esta actualización: 147.412 millones de euros, un 9,5% más que 2024 para las comunidades de régimen común -todas salvo navarra y País Vasco-, a los que se sumarán 11.692 millones por la liquidaco0n de 2023, y 28.734 millones-

En ambos casos unas cifras "récord" que según Montero permitirán a administraciones territoriales "de todos los colores políticos" poder mejorar los servicios públicos que prestan a los ciudadanos.

En la misma línea ha intervenido el socialista Juan Antonio González, que ha recordado que en los siete años de gobierno de Pedro Sánchez las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros más que en los siete últimos de Mariano Rajoy y las entidades locales 40.000 millones de euros más.