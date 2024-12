PP y Vox llaman "cobarde" a Sánchez por su ausencia en el funeral por las víctimas de la DANA

El PP y Vox critican la ausencia del presidente Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas de la DANA este lunes en Valencia, ven cobardía en el líder socialista y creen que no se "atreve" a "dar la cara" frente a los ciudadanos.

Ha sido este martes, durante las ruedas de prensa desde el Congreso, donde los portavoces parlamentarios de ambas formaciones se han pronunciado sobre el asunto ante las preguntas de los periodistas.

En concreto, el portavoz popular, Miguel Tellado, cree que lo que hizo Sánchez fue "esconderse" en la Moncloa para "no dar la cara" porque, según ha dicho, desde su "huida" de Paiporta, no ha vuelto a aparecer por las zonas afectadas porque no quiere ni "escuchar" ni "rendir cuentas" ante los ciudadanos.

Por ello, desde el PP consideran "absolutamente lamentable" que el jefe del Ejecutivo "no de la cara" y opte por una ausencia "cobarde e indigna". "Es la prueba de que sabe que el Gobierno actuó mal y de mala fé", ha incidido.

Vox "no esperaba menos"

Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha situado al jefe del Ejecutivo como el "principal" responsable de la catástrofe y también como un "cobarde" y considera que si no estuvo cuando había que declarar la emergencia nacional, "menos" iba a estar para acompañar a las víctimas.

"De las víctimas de hace prácticamente dos meses en este Gobierno nadie se acuerda", ha incidido para posteriormente alertar de que la situación en Valencia sigue siendo "desastrosa" con calles "colapsadas" y zonas inaccesibles. "El Gobierno ni está ni se le espera. Por lo tanto, no esperábamos menos del cobarde Sánchez", ha concluido.

Al hilo de esta cuestión, Millán ha sido preguntada también por la ausencia del Ejecutivo en la reapertura de la catedral de Notre Dame este pasado fin de semana, y la ha enmarcado en que el Gobierno de España "odia" la fe católica y le "repele" el agua bendita y por ello ha vuelto a defender que desde Vox no esperan "absolutamente nada".