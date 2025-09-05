La presidenta de CGPJ censura las "inoportunas" e "insistentes" descalificaciones a jueces

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha rechazado las “inoportunas” e “insistentes descalificaciones” dirigidas a la justicia desde otros poderes públicos y ha criticado que se pretenda atribuir a los jueces “intenciones u objetivos” ajenos a los principios que rigen su labor.

Durante el acto de apertura del año judicial, presidido por Felipe VI en el Tribunal Supremo, Perelló defendió con firmeza la independencia judicial. El evento estuvo marcado tanto por la asistencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, cuya presencia ha sido cuestionada en algunos sectores de la judicatura debido a su procesamiento, como por las recientes críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia determinados jueces.

Tradicional acto de apertura del año judicial / EFE

La presidenta del CGPJ subrayó que “no es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en descalificaciones a personas o instituciones”. En este sentido, recordó que “cada cargo público es responsable de sus actos”, aunque insistió en que la justicia defenderá siempre “con firmeza los principios esenciales” que garantizan su independencia.

Perelló reclamó además altura institucional y respeto entre los poderes del Estado: “La sociedad no merece descalificaciones ni reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad, al servicio de los ciudadanos y con lealtad entre ellas. Y así lo hará el Poder Judicial”, finalizaba.