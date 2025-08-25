El PSC reconoce que la reforma de la financiación autonómica requerirá de "más tiempo"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha reconocido este lunes que el debate sobre la reforma de la financiación autonómica es "complejo" y que requerirá "más tiempo" del previsto inicialmente.

En una rueda de prensa tras la primera reunión de la ejecutiva del PSC después de las vacaciones, Moret ha reaccionado a las palabras del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que la semana pasada supeditó cualquier nuevo acuerdo con los socialistas a avances en la financiación.

Moret ha destacado la "relación" entre ERC y PSC y el "espacio estable de diálogo y contacto" entre ambas formaciones "basado en la confianza, lo que significa que se puede hablar de todo".

Por otro lado, Moret ha desvinculado el futuro de la legislatura catalana de la legislatura española: "Son dos cosas diferentes", ha dicho la portavoz socialista.

Además, ha apuntado que la legislatura del Gobierno que preside Pedro Sánchez "tiene recorrido", a pesar de las recientes advertencias de ERC y JxCat.

Confía en que haya presupuestos catalanes en 2026

La dirigente socialista se ha mostrado confiada, además, en que el Govern de Salvador Illa tendrá presupuestos para 2026, aunque no será una negociación "fácil".

"Los presupuestos son importantes, necesarios para que el Govern tenga los recursos necesarios para sacar adelante su hoja de ruta. Desde el PSC tenemos claro que es fundamental, y nos consta que desde el Govern se trabaja para que así sea", ha subrayado.

En cualquier caso, Moret ha indicado que los presupuestos de 2026 se trabajarán "en paralelo con otros ámbitos de los acuerdos" que permitieron la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Negociación con ERC sobre la gobernanza aeroportuaria

Asimismo, Moret aseguró que el Gobierno negocia con ERC la gobernanza del sistema aeroportuario catalán, lo que incluye el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. "Estamos negociando primero con ERC, y como todos estos temas se tienen que negociar con el Estado, en este caso el interlocutor es el Ministerio de Transportes, es Aena", ha asegurado la portavoz socialista en la rueda de prensa.

Moret ha recordado que la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y del conjunto del sistema aeroportuario forman parte del acuerdo alcanzado entre los socialistas y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.

Tanto la gestión del Aeropuerto de Barcelona como otros temas recogidos en el acuerdo de investidura se abordan, ha explicado Moret, en el espacio de diálogo entre PSC y ERC.

Al respecto, Moret ha señalado que "lo más importante es la relación" entre ambos partidos y que hay "un espacio estable basado en la confianza", en el que se "avanza y trabaja para conseguir" la materialización de los acuerdos de investidura.