Qué son las casas con 'bicho' y cuáles son sus ventajas e inconvenientes

Hablar de los pisos con 'bicho' no significa que el inmueble que se vaya a adquirir tenga bichos propiamente dicho sino que en él vive una persona, normalmente con renta antigua, o el anterior propietario del mismo y que no se le puede echar en ningún momento a pesar de haber comprado la titularidad del inmueble en cuestión, tan sólo el nuevo el comprador podrá disfrutar de su inversión una vez la persona que vive dentro fallezca.

Hay personas, casi siempre mayores, que no pueden hacer frente a los pagos del banco necesitan una inyección de dinero y para poder tener un poco de solvencia económica deciden poner en venta la titularidad del piso en el que residen. Esto les permite dejar de ser los propietarios titulares del mismo pero les da la opción de permanecer en la vivienda hasta el día en el que fallezcan. Pero ¿qué beneficios tiene este plan de compra para el nuevo propietario del inmueble? Lo cierto es que aunque no parezca un buen negocio, el comprador lo que adquiere es una propiedad por un precio mucho menor del valor del mercado y a pesar de que no pueda hacer un uso inmediato del mismo podrá disponer de la compra el día que el actual inquilino haya fallecido.

Al comprar por menos del valor del mercado porque la otra persona necesita esa inyección de dinero, es posible pensar que la nueva propiedad adquirida con el paso del tiempo se revalorizará, de manera que el nuevo propietario contará con una adquisición que tendrá mucho más valor del que pagó por él. El comprador de este tipo de piso tiene que tener claro que durante el tiempo que viva el inquilino en la casa, no tendrá el derecho de vivir en ella hasta que éste fallezca. Será entonces cuando de nuevo haya que pasar por el notario para efectuar las nuevas gestiones referentes a abonar de nuevo los gastos de adquisición que le permitan obtener la propiedad completa de la vivienda.

Ventajas de realizar este tipo de compra

El nuevo propietario puede adquirir una vivienda con un precio menor al precio actual del mercado que con el tiempo se revalorizará y podrá tener más beneficios en caso de que quiera venderla en el futuro. Respecto a los gastos de la vivienda, el vendedor se hará cargo de "los gastos correspondientes a los consumos ordinarios de la vivienda, como son el agua, la electricidad o el gas, y los de mantenimiento", además de la cuota de la comunidad y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de manera que el comprador no tiene que hacer frente a estos gastos durante la estancia del inquilino.

En caso de que el nuevo comprador necesite liquidez por algún motivo, podrá vender sin problemas la titularidad de la casa a otra persona.

Inconvenientes de comprar un piso con 'bicho'

El principal inconveniente es que el nuevo propietario titular de la vivienda no tiene derecho a su pleno uso y disfrute y no puede residir en ella hasta que la persona que vive en su interior fallezca, de manera que nadie puede prever cuándo va a pasar eso. No puede alquilar el piso a otra persona que no sea el antiguo propietario o inquilino de renta antigua, por lo que deberá esperar a que se venza ese contrato para poder hacer uso de la propiedad. Esto puede suponer un problema cuando se trata de un edificio en el que hay todavía varios vecinos que viven de rentas antiguas en él. Podrían pasar décadas hasta que el nuevo propietario pudiera hacer uso de ese inmueble.

El vendedor de la vivienda aunque resida en la misma debe tener en consideración que una vez que ha firmado la compra de la titularidad de su vivienda, ésta ya no podrá ser heredada por las personas que correspondan en el momento de su fallecimiento, sino que pasará a manos de la persona que adquirió el inmueble en su día, por lo que el patrimonio familiar descenderá de manera considerable.