La reforma del aborto abre otra grieta en el Ejecutivo

El Ministerio de Igualdad mantiene su intención de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros la futura ley del aborto, pero varios de los ministerios implicados en la reforma se han visto sorprendidos por el anuncio y se negocian todavía aspectos claves de la nueva norma.

El anteproyecto consensuado entre Igualdad y Sanidad establece, por ejemplo, la posibilidad de acceder a una incapacidad temporal por una menstruación dolorosa, pero el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, afirmó ayer que es una medida "en discusión" dentro del Gobierno de coalición. "Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo", señaló.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró "absolutamente de acuerdo" con la medida, porque hay que hacer "política laboral de género", y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, también la consideraron positiva, aunque reclamaron que este asunto se aborde en la mesa de diálogo social.

En cambio, Nadia Calviño, vicepresidenta primera y titular de Asuntos Económicos, al ser cuestionada por la propuesta, aseguró que el Ejecutivo no va a aprobar "ninguna medida que estigmatice a las mujeres". Díaz replicó que lo que "estigmatiza" a la mujer no son este tipo de decisiones, sino el hecho de "no tener la sensibilidad suficiente" para comprender que mujeres y hombres son "diferentes".

El Departamento de Escrivá tiene también sobre la mesa la propuesta de que las mujeres puedan acceder a un permiso retribuido desde la semana 36 hasta el parto y las bajas en caso de aborto. Está asimismo en el aire la idea de un IVA cero para compresas, tampones y pañales. El acuerdo de coalición de Gobierno entre el PSOE y Podemos hablaba de situarlo en el tipo reducido del 4% y Hacienda guarda silencio al respecto.

Por su parte, el Ministerio de Justicia está examinando otras propuestas, como las medidas diseñadas para luchar contra la gestación subrogada, prohibida en España pero que en otros países es legal.

Igualdad planteó en su borrador que los tribunales españoles puedan perseguir judicialmente a quien recurra a los vientres de alquiler en el extranjero y también prohibir la publicidad de las agencias que actúan como intermediarias. Fuentes del Departamento que encabeza Pilar Llop han indicado que están estudiando el texto y haciendo comentarios, pero han evitado entrar en el fondo del asunto.

Fuentes de Igualdad destacaron que la norma se ha trabajado con Sanidad, el ministerio "coproponente", y siguen optimistas en esta última fase de la negociación con los otros departamentos implicados para que el anteproyecto llegue el martes al Consejo de Ministros.