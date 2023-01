El rey emérito pagará sus impuestos en Emiratos Árabes Unidos

El rey emérito tiene intención de fijar su residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos (EAU), país al que se trasladó en agosto de 2020 y en el que marzo de 2022 fijó su residencia permanente, según ha adelantado este viernes el diario El Mundo.

Don Juan Carlos ya ha iniciado los trámites administrativos pertinentes para no tener que presentar este año la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) relativa a 2022, según precisa el citado diario. Así, notificará a Hacienda que "el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos" ya no radica en España y por tanto fijará su residencia fiscal en EAU. En realidad, el Rey emérito ya no cumple el requisito de haber permanecido durante más de 183 días en territorio español para ser considerado como residente fiscal.

Desde que se instaló en Abu Dhabi en agosto de 2020, Don Juan Carlos solo ha estado en España durante su breve visita de cinco días a finales de mayo pasado. El que fuera monarca durante casi cuatro décadas notificó el pasado mes de marzo por carta a Felipe VI que había decidido instalar su residencia permanente en el país del Golfo.

Después de que la Fiscalía General del Estado cerrara las investigaciones abiertas en su contra, el emérito hizo saber a su hijo que había decidido continuar "residiendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi", donde había "encontrado tranquilidad".

Previamente, el antiguo monarca también había procedido a saldar sus cuentas con Hacienda, mediante dos regularizaciones. La primera, el 9 de diciembre de 2020, fue de 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados en su contra.

A continuación, el 25 de febrero de 2021, llevó a cabo una segunda por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros en relación a viajes y servicios a costa de la Fundación Zagatka, a cargo de su primo Álvaro de Orleans-Borbón.

El Rey Felipe VI retiró a Don Juan Carlos su asignación como miembro de la Familia Real en marzo de 2020, después de que se conociera que Arabia Saudí le había regalado 100 millones de dólares.