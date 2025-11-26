Los Reyes reciben con honores militares al presidente alemán en su visita de Estado

El rey Felipe VI y la reina Letizia, con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama alemana, Elke Büdenbender.

Los Reyes han recibido este miércoles con honores militares al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, Eike Büdenbender, en el Palacio Real en el inicio de su visita de Estado a España, un acto al que ha asistido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La visita de Estado del presidente alemán a España responde al viaje de Felipe VI y la reina Letizia a Alemania en octubre de 2022, y después de la visita oficial que Steinmeier realizó en octubre de 2018 con ocasión del Foro hispano-alemán.

El presidente alemán y su esposa han llegado al Palacio Real en un Rolls-Royce de Patrimonio Nacional, en una caravana escoltada por motos y luego por el escuadrón a caballo de la Guardia Real, donde ha sido recibido, en la Plaza de la Armería, por los reyes.

La Guardia Real ha rendido honores a Steinmeier con la interpretación del himno de Alemania seguido del himno de España, acompañados del disparo de 21 salvas de cañón, tras lo que ambos jefes de Estado han pasado revista a la Guardia Real, que ha desfilado posteriormente frente a la tribuna de autoridades.

Además del presidente del Gobierno, han asistido al recibimiento oficial la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del Senado, Pedro Rollán; y del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, entre otros.

Tras este acto protocolario, la Reina y la primera dama de Alemania, han mantenido una reunión de trabajo en la Galería de las Colecciones Reales sobre mujer e igualdad en España, organizado por la Embajada de la República Federal de Alemania.

El alcalde de Madrid entregará también este miércoles la llave de oro de la ciudad al presidente alemán y por la tarde, Steinmeier acudirá al Congreso de los Diputados y luego al Museo Reina Sofía, donde se exhibe el 'Guernica' de Picasso, obra del pintor malagueño inspirada en los ataques aéreos de la ciudad vasca, entre otros actos.

Este jueves, el rey y Steinmeier inaugurarán el foro empresarial Hispano-Alemán, organizado por la CEOE y el viernes ambos jefes de Estado rendirán homenaje a las víctimas del bombardeo de Gernika y visitarán el Museo de la Paz de la localidad de Vizcaya.

El presidente alemán se convertirá así en el primer jefe de Estado alemán en visitar Gernika, ciudad que fue bombardeada durante la Guerra Civil por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, aliados entonces de Francisco Franco, en lo que se considera el primer ataque aéreo masivo e indiscriminado contra una población civil.

La última visita de Estado de un presidente alemán fue en el año 2002, mientras que el rey visitó por última vez Alemania en mayo de este año, con ocasión de la entrega del premio Carlomagno a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.