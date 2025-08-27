El Rey, tras hablar con los afectados por los fuegos en Zamora: "Los testimonios son sobrecogedores"

Los Reyes, durante su visita a las zonas afectadas por los incendios en Sanabria.

Los Reyes de España han sido recibido entre aplausos y vivas por los vecinos de Zamora, una las zonas más afectadas por los incendios forestales. Don felipe y doña Letizia han iniciado así su recorrido por algunos de los lugares más afectados por el incendio forestal que ha arrasado la comarca zamorana de Sanabria y su Parque Natural, donde esperan conocer de primera mano la situación de los ciudadanos que han tenido que ser desalojados por la cercanía de las llamas.

Don Felipe ha reconocido, después de conversar con profesionales de extinción y decenas de afectados, muchos de ellos desalojados de sus casas, que "los testimonios son sobrecogedores".

Los Reyes acienden a las explicacions de los efetivos de extinción de incendios. / Francisco Gómez/ Casa Real / Efe

Antes de reunirse con alcaldes y empresarios de la zona en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, el Rey, junto a doña Letizia, ha posado brevemente y, al ser preguntado por sus primeras impresiones durante la visita, ha respondido que su intención era "estar cerca de los afectados".

Los reyes han aterrizado en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio de Galende, donde han sido recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde de esta población zamorana, Miguel Ángel Martos.

Aunque la intención inicial era comenzar esta visita en el mirador del cañón de Forcadura, finalmente no ha sido posible por el cambio de aire y la poca visibilidad que permite el humo de los incendios que se reavivaron esta semana.

Los Reyes, con los alcaldes de los pueblos afectados por los incendios en Zamora. / Mariam A. Montesinos / Efe

Desde el punto de inicio de la visita se han dirigido al Puesto de Mando Avanzado, donde se han interesado por la evolución del incendio, mientras que luego tienen previsto desplazarse al Monasterio de San Martín de Castañeda, donde se reunirán con vecinos que fueron desalojados y también con hosteleros y comerciantes de la zona.

Después de su recorrido por estas zonas de la provincia de Zamora los reyes tienen previsto desplazarse hasta la cercana comarca de El Bierzo, donde prevén visitar algunos de los municipios afectados por los numerosos incendios que han arrasado esa zona en el último mes, incluido el espacio natural y cultural de Las Médulas, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.