Sánchez admite "errores" en los casos de abusos y corrupción pero dice que "a los españoles les renta este Gobierno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que ante los casos de acoso sexual en el PSOE se pueden haber "cometido errores", pero ha subrayado que "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias" porque "a los españoles les renta este Gobierno".

"Habremos cometido errores, como todos. Pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos", ha asegurado Sánchez este domingo en un mitin en Cáceres, con motivo de las próximas elecciones en Extremadura el domingo 21 de diciembre.

Sánchez ha recalcado que el PSOE actúa con "contundencia" ante casos de acoso o corrupción, a diferencia del PP por su "connivencia" con los casos que les ocupan. "Somos los primeros en poner en pie este protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia. Al igual ocurre con la corrupción, que es una traición al Partido Socialista y a nuestros principios. Nosotros actuamos con contundencia y extirpamos de raíz ese caso, mientras que en la derecha lo que vemos es la connivencia", ha criticado.

Al respecto, ha pedido no olvidar que Feijóo es presidente del PP porque "Casado denunció la corrupción de Ayuso y su connivencia le llevó al frente del partido". "¿Pero qué lecciones nos van a dar?", ha clamado.

Sánchez ha asegurado que es un "honor" gobernar en estos tiempos "tan convulsos y complejos", marcados por la pandemia, la guerra en Ucrania o en Gaza o la crisis energética, y ha reiterado que "merece la pena gobernar" porque le está "rentando" a los españoles que los socialistas estén al frente del Ejecutivo.

"A los españoles les renta este Gobierno: les renta a los jubilados con subidas de pensiones; a los jóvenes por las becas; a los trabajadores con la subida del SMI; a las mujeres que sufren violencia de género porque defendemos sus derechos y no damos un paso atrás", ha subrayado.

"Menos mal que gobernamos nosotros", ha insistido Sánchez, que ha contrastado su gestión con la del PP, a quienes ha acusado de "mirar hacia otro lado". "Gobernar es dar la cara, estar a las duras y a las maduras. Gobernar es afrontar los problemas y dar soluciones. Gobernar no es imponer la ley del silencio, es dar la cara, no mirar hacia otro lado y hacer la técnica del avestruz. Para eso ya tuvimos a Rajoy durante siete años", ha señalado, antes de volver a preguntar si "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias", para responderse que "por supuesto que sí".

Durante su intervención, ha señalado que cuando el PP pide que se adelanten las elecciones las pierden y no comprende por qué Feijóo lo hace porque "según él pudo ser presidente y no lo fue porque no quiso". En este contexto, ha bromeado acerca de un tema en el que ambos coinciden. "Ninguno de los dos queremos que Feijóo sea presidente del Gobierno", ha comentado para remarcar que él sí quiere ser presidente para "seguir creciendo, para crear empleos con derechos, para proteger a las mujeres o defender la paz en Gaza y Ucrania".

Críticas al presidente de la Conferencia Episcopal

Por otro lado, se ha dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello --quien ha pedido una moción de censura, una de confianza o adelantar las elecciones-- y Sánchez le ha espetado que respete el resultado electoral de las elecciones "aunque no le guste", porque "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó con la democracia".

"No deja de resultar curioso porque cuando gobierna la derecha no dice que se adelanten las elecciones ni que haya moción de censura ni moción de confianza. Al contrario, lo que quieren es que se respeten los cuatro años que manda la Constitución", ha afirmado.

Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno le ha invitado a Argüello a presentarse a las elecciones con la asociación Abogados Cristianos. "Cuando gobierna la derecha no dice que se adelanten las elecciones ni que haya moción de censura ni de confianza. Al contrario, lo que quiere es que se respete los cuatro años de legislatura", ha afirmado.