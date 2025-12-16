Sánchez comparecerá en el Congreso por la corrupción, pero no este año como le exigía el PP

Sánchez no comparecerá antes de fin de año por la corrupción como exigía el PP.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comparecerá antes de fin de año ante el pleno del Congreso como exigía el PP para dar explicaciones sobre los supuestos casos de corrupción de su entorno, según han informado fuentes parlamentarias.

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite este martes la solicitud de comparecencia solicitada por el PP ante la "escalada de casos de corrupción" que afectan al PSOE y la "alarma social" por las últimas detenciones y registros en ministerios y empresas públicas.

Una vez admitida a trámite, corresponde a la Junta de Portavoces fijar la fecha en la que Sánchez debería acudir al Congreso, ya a partir de enero, dado que no hay ninguna reunión prevista de este órgano de aquí a final de año.

Como pronto, la comparecencia podría celebrarse a finales de enero cuando, según las fuentes, es posible que se convoque un pleno para convalidar los últimos decretos ley del Gobierno, para lo que el Congreso tiene un plazo de 30 días a contar desde su aprobación por el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, la Junta de Portavoces podría dilatar el momento o postergarlo hasta otra comparecencia del presidente para informar de otros asuntos del Gobierno.

La Mesa ha estudiado la propuesta del PP conforme al artículo 203 del Reglamento de la Cámara que regula las comparecencias de los miembros del Gobierno, a petición propia, o por acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces cuando lo hayan pedido dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los diputados.

Al haber sido presentada en este caso por la quinta parte de los miembros del Congreso se ha admitido como cualquier otra solicitud de comparecencia ordinaria.

El PP pidió el viernes la comparecencia de Sánchez y la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces para que estudiara esa petición y se convocara un pleno dentro del período ordinario de sesiones que finaliza el 31 diciembre.

El PP acusa a Armengol de dilatar la comparecencia

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, de dilatar la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre corrupción, solicitada por el PP, porque sabe que algunos de los socios estarían dispuestos a facilitarla.

Muñoz ha asegurado que Armengol no convoca la Junta de Portavoces -requisito necesario para establecer el orden del día en la Cámara- para que voten la solicitud de comparecencia urgente presentada por el PP de Alberto Núñez Feijóo porque sabe que podría salir adelante gracias al sí de algunos socios.

Según Muñoz, lo que ha aprendido "el Gobierno en minoría" es "que todas aquellas votaciones que se van a perder lo mejor es que no se produzcan".

El PP, ha recordado Muñoz, registró el pasado viernes una solicitud para que haya una comparecencia urgente del presidente del Gobierno en el Congreso dentro del periodo ordinario de sesiones, que acaba el próximo 31 de diciembre.

También registró un escrito a Armengol en el que pedían la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces al finalizar la reunión de la Mesa del Congreso, que ha tenido lugar este martes, para resolver la petición del PP.

Durante estos días, ha explicado Muñoz, miembros de la Mesa del Congreso han intentado localizar a Armengol y al vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pero ninguno ha contestado.

Fuentes del Congreso recordaron el viernes que según el artículo 73 de la Constitución los plenos fuera de periodo de sesiones los convoca el Gobierno, la mayoría absoluta de diputados o la Diputación Permanente, que convoca la presidenta. Y que esta Diputación Permanente se convocará en enero, "como se ha hecho siempre".

Muñoz ha afeado que Armengol desconozca, sin embargo, por "ignorancia" o "por mala fe", que el periodo de sesiones ordinario acaba el 31 de diciembre

"Es perfectamente posible que en lo que queda de año haya un pleno en el que se pueda traer a Pedro Sánchez para dar explicaciones", ha insistido la portavoz popular.

Muñoz se ha referido directamente a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha afirmado en que no confía en que Sumar, pese a que "lleva enfadado varios días, con los puños muy cerrados", le pida a Armengol que Sánchez venga a dar explicaciones.

"No sé muy bien qué es lo que espera y lo que quiere el grupo Sumar", ha insistido.