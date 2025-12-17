Sánchez se compromete con Pérez Llorca a constituir una comisión mixta de reconstrucción tras la dana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido esta mañana en La Moncloa al nuevo jefe de la Generalitat valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, quien ha anunciado que el jefe del Ejecutivo central se ha comprometido a constituir una comisión mixta de reconstrucción tras la dana en la que estén representadas todas las administraciones implicadas.

Así lo ha adelantado Pérez Llorca en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido este miércoles con Sánchez tras ser elegido como presidente de la Generalitat hace apenas unas semanas. "Yo sólo llevo quince días en el cargo aproximadamente y ya no lo veo como un éxito, porque yo creo que eso tendría que haberse hecho desde el principio. Habrá que preguntarle al ministro por qué se ha tardado tanto tiempo en constituir esta comisión mixta", ha proclamado Pérez Llorca.

Pérez Llorca ha pedido "celeridad" al jefe del Gobierno para que se ejecuten las obras necesarias para evitar que se pueda repetir una tragedia como la dana.

El nuevo presidente valenciano ha presentado a Sánchez un plan con "cien acciones para avanzar juntos" con reivindicaciones históricas de esta comunidad y necesidades surgidas en los últimos tiempos, especialmente después de la dana del 29 de octubre de 2024.

Entre esas necesidades se incluía la comisión mixta sobre la dana, que Sánchez se ha comprometido a constituir y en la que estarán representados el Gobierno, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y los pueblos afectados por la dana.