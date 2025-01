Torres insiste en el Senado: ni relación con Aldama ni vínculos con "señoritas"

Torres reafirma que no tiene relación con Aldama y niega contactos con "señoritas"

Madrid/El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha comparecido este martes por segunda vez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, ha vuelto a negar que tuviera tratos con el empresario Víctor de Aldama y ha retado al PP a presentar alguna prueba de lo contrario.

El también ex presidente canario ha avanzado que es imposible que muestren alguna evidencia, ya que "no se puede probar lo que no ocurrió", así como ha considerado que las acusaciones de que pidió mordidas o de que se benefició "de pisos y señoritas" son "una mentira y un embuste del tamaño colosal de una catedral".

Ya en declaraciones a la prensa antes de su comparecencia Torres ha apuntado que la intención del PP en convocarle de nuevo a la Cámara Alta se debe a un "ataque político", pues le han citado unos días antes de que sea reelegido líder socialista canario el próximo fin de semana.

"Es el que afirma que tiene trato conmigo el que tiene que demostrar tal afirmación", ha subrayado Torres en una de sus primeras respuestas en la comisión, en referencia a De Aldama, quien en su declaración judicial como investigado así lo dijo, motivo por el que PP aprobó que el ministro volviera a declarar en el Senado, tras haberlo hecho ya el 26 de noviembre, cuando negó con "un rotundo no" su vinculación con la presunta trama.

Que la carga de la prueba es de quien acusa lo ha repetido de diferentes formas Torres a las preguntas de los primeros senadores en interpelarle, de UPN, Vox, ERC y PSOE.

Pero no solo ha apuntado que es De Aldama quien tiene que probarlo, sino que ha interpelado directamente al PP: "Quienes me solicitan volver (al Senado), que demuestren pruebas y evidencias de que yo he pedido alguna mordida".

"Si no lo demuestran, espero que por lo menos se disculpen, porque hasta ahora lo que se ha hecho por parte de algunos grupos políticos es ser altavoces, y, por tanto, cómplices, de una afirmación absolutamente falsa y difamatoria", ha añadido el ex presidente de Canarias.