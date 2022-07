La utilidad de la coalición, eje de Sánchez en el Debate sobre el estado de la Nación

Feijóo estará en el Congreso, pero no podrá medirse al presidente

El primer debate del estado de la nación en siete años es para el Partido Popular un reto mayúsculo porque no será su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien intervenga frente a Pedro Sánchez, aunque sí seguirá la intervención de su portavoz, Cuca Gamarra, desde el primer escaño de la bancada popular en el Congreso de los diputados. El PP confirmó a través de los servicios jurídicos de la Cámara que Feijóo no puede intervenir al no ser diputado, un escollo que buscan salvar con su imagen en el hemiciclo, donde se sentará por primera vez gracias a su condición de senador. No temen en el PP que esta inédita situación, producto de la crisis que acabó con el liderazgo de Pablo Casado, les robe foco. Fuentes de la dirección nacional del PP subrayaron que la presencia de Feijóo el martes, primer día del debate, tendrá impacto por sí misma y por eso, "en principio", no tienen previsto que haga declaraciones.