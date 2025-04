Vidal-Quadras responsabiliza ante el juez al régimen iraní del atentado que sufrió en 2023: "Los indicios son claros"

El ex vicepresidente del Parlamento Europeo y fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras ha responsabilizado en su declaración ante el juez al régimen de Irán del atentado que sufrió en noviembre de 2023, cuando recibió un disparo en la cara en el centro de Madrid. "Yo lo dije desde el primer momento, y cada vez los indicios son más claros", ha asegurado en declaraciones a los medios al término de su testifical, que se ha extendido por media hora, y en la que ha insistido en que el intento de asesinato se debe a su apoyo a la "resistencia iraní".

En este sentido, el propio Vidal-Quadras ha sostenido que figura como uno de los principales objetivos del régimen de Irán. Y no solo él como persona física, sino también dos fundaciones: una de la que es presidente y otra de la que durante años figuró como presidente de honor.

El ex político ha asegurado que esos datos y "la larga historia de crímenes del régimen" obran ya en poder del juez instructor, Santiago Pedraz, que este martes ha preguntado a Vidal-Quadras por lo que recuerda del día del ataque. "Ese día volvía de pasear, de andar por el Retiro y oí una voz detrás de mí que decía: 'Hola, señor'. Y cuando me di la vuelta, giré la cabeza, y recibí el disparo. Y a partir de ese momento, pues ya mis recuerdos son confusos porque perdí la conciencia, la recuperaba a ratos, pero ya no recuerdo nada más hasta que me desperté en la UCI", ha relatado.

Según Vidal-Quadras, el magistrado también se ha interesado por las secuela que sufre desde entonces. El que fuera presidente del PP catalán ha afirmado que a raíz del disparo sufre "insensibilidad en la parte inferior de la cara", ha perdido "un 40% de capacidad auditiva" y padece "shock postraumático". "Sigo en tratamiento y medicado para el tema, digamos, anímico", ha indicado.

Otro de los temas sobre los que ha pivotado su declaración ha sido sus actividades en el Parlamento Europeo "en apoyo de la resistencia iraní contra la dictadura criminal que padecen los iraníes desde hace 45 años", según ha explicado el propio Vidal-Quadras.