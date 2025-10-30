Sigue en directo la comparecencia del presidente del Gobierno Más de 270 periodistas siguen la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión del caso Koldo, veinte meses después de su última visita

La expectación es máxima en el Senado este jueves ante la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo, que marca su regreso a la Cámara Alta casi veinte meses después.

El Senado se convierte de nuevo en el epicentro de la información política, con más de 270 periodistas acreditados, entre ellos varios medios internacionales, para cubrir la sesión. La última intervención de Sánchez en esta institución fue el 12 de marzo de 2024, en la única sesión de control de esta legislatura en la que respondió a los senadores, un contraste notable con su asistencia habitual a las del Congreso.

Aquel día, el presidente del Gobierno mantuvo su único cara a cara con Alicia García, portavoz del PP en el Senado, quien esta vez ha decidido no asumir ese papel. La incógnita ahora es quién formulará las preguntas del grupo popular, aunque Alejo Miranda de Larra, portavoz en la comisión, se perfila como el candidato más probable por su perfil incisivo y combativo.

La sesión se prolongará unas cinco horas. Las preguntas del PP, último grupo en intervenir, comenzarán alrededor de las 13:00 horas, según el orden establecido. Cada grupo dispone de cincuenta minutos, incluyendo las respuestas del compareciente, lo que suele provocar interrupciones si las intervenciones se extienden demasiado.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', el 'popular' Eloy Suárez Lamata, han protagonizado un rifirrafe al inicio del interrogatorio al presidente del Gobierno, con acusaciones cruzadas y diferentes llamadas al orden a senadores socialistas. Ha sido durante las preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, cuando Eloy Suárez ha decidido intervenir para apostillar a Sánchez que hacía una pregunta "muy concreta" que, a su juicio, no ha sido respuesta: "Entiendo que quiera extender el tiempo lo que crea oportuno".

En este contexto, el presidente de la comisión ha advertido que si cree que Sánchez está "abusando" de esta conducta, se verá "en la necesidad de extender el tiempo" que tienen los grupos. Ante esto, Sánchez ha tirado de ironía para responder al 'popular' Eloy Suárez Lamata: "Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión, es un sarcasmo".

Esto ha provocado otra réplica por parte de Eloy Suárez, que le ha advertido que no va a discutir con él, que el protagonista es él y que su "obligación" es que se sustancie esta sesión de la comisión de investigación. "Demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que yo no me puedo defender", ha agregado. De hecho, el presidente de la comisión de investigación ha llamado al orden al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y al portavoz del PSOE en esta comisión de investigación, Alfonso Gil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves que está "convencido" de que "en alguna ocasión" ha podido liquidar gastos en efectivo al PSOE "siempre contra factura" por sus actividades como secretario general socialista y ha garantizado que estas liquidaciones se llevan a cabo "siempre, siempre, siempre con justificante".

Durante su comparecencia en la Comisión Koldo en el Senado, Sánchez ha defendido la financiación "absolutamente regular" del PSOE, en sus primeras respuestas a la senadora de UPN, María Caballero, en un arranque tenso de la sesión en el que también ha chocado con el presidente de la Comisión, Eloy Suárez, quien le ha llamado la atención por demorar sus respuestas.

Sánchez ha reconocido que en "alguna ocasión" pudo liquidar gastos en efectivo como líder del PSOE, siempre contra factura y justificante, pero ha insistido en que la financiación del PSOE es "absolutamente limpia, regular y legal".

El líder del PSOE ha remarcado que su partido tiene unos gastos absolutamente justificados y con "trazabilidad" ante la pregunta de la senadora sobre si él había cobrado dinero del partido en sobres.

Caballero le ha preguntado si el dinero en efectivo pudo provenir del que la empresaria Carmen Pano dice que entregó en la segunda planta de Ferraz y Sánchez ha restado credibilidad a "lo que pueda decir una persona que está siendo investigada por delitos tan graves".

El secretario general del PSOE ha dicho además desconocer si el despacho de la gerencia del partido está situado en la segunda planta de la sede socialista, a la que, ha recordado, no acude mucho desde que es presidente del Gobierno hace más de siete años. Ha subrayado también que el PSOE, según la Comisión Nacional de Transparencia, es "el partido más transparente", y lo ha comparado con "ilustres senadores" de otros partidos, a los que no ha mencionado expresamente, que percibieron grandes cantidades de dinero de dudosa procedencia.

"El partido no tiene pagos sin documentar", ha asegurado Sánchez, que ha indicado que si le preguntan si es normal que se liquide en efectivo "siempre contra factura", él lo ve "normal, siempre dentro de los límites". "¿Me está preguntando cuántos íbamos en el Peugeot?", ha respondido, con sonrisas de sorpresa, a una pregunta de la senadora de UPN sobre quiénes le acompañaron en su ruta por España para las primarias del PSOE, en referencia a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos investigados en este caso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desconoce a qué se referían el exasesor ministerial Koldo García y el exministro José Luis Ábalos cuando se referían a "chistorras", "lechugas" y "soles" pero asegura que en el PSOE no se cobran sobresueldos.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la 'comisión Koldo ' del Senado, donde comparece a petición del Partido Popular donde ha asegurado que no conoce el significado de esos términos, que según el informe de la Guardia Civil hacían referencia a distintos tipos de billetes de alto importe.

"No se a qué se refiere, nosotros no utilizamos esos términos en clave", ha indicado Sánchez antes de cargar contra el PP señalando que había otras organizaciones que hablaban de "magdalenas y bizcochos" en referencia al "PP de Valencia", ha subrayado.

A continuación, Sánchez ha afirmado que en el PSOE "nunca han existido sobresueldos a diferencia del Partido Popular", asegurando que sus retribuciones son públicas al contrario, ha apuntado, de las que reciben dirigentes 'populares'.