¿Volverá la 'mili' a España?

En un contexto como el actual, marcado por la creciente inestabilidad geopolítica, vuelve a estar sobre la mesa un debate que muchos creían superado: ¿podría volver la 'mili'? Además, no se trata de una posibilidad aislada. Algunos países de Europa y de otras regiones del mundo han comenzado a impulsar políticas similares, ante la guerra en Ucrania, las tensiones con Rusia y la incertidumbre que suscitan los apoyos militares de Estados Unidos. Es entonces cuando hay quien se pregunta si España debería seguir el mismo camino.

En este sentido, el gobierno francés ha sido el último en tomar la decisión de reforzar las defensas del país. Casi 30 años después de que el entonces presidente, Jacques Chirac, aboliera el servicio militar obligatorio en Francia, el actual mandatario, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves la creación de uno voluntario. Su duración será de 10 meses a partir del próximo verano y estará orientado a jóvenes de entre 18 y 19 años, que servirán únicamente en misiones dentro del territorio nacional.

¿Qué países están retomando el servicio militar?

Ahora bien, esta decisión del ejecutivo francés sigue la misma estela que otras regiones europeas, por ejemplo, Bélgica. A principios de noviembre, el gobierno belga envió un total de 149.000 cartas por correo a todos los jóvenes de 17 años. Su objetivo no era otro que el de informarles sobre la posibilidad de realizar en 2026 un servicio militar voluntario, con una duración prevista de un año y una remuneración de 2.000 euros netos al mes.

Precisamente, los países europeos y especialmente los de la OTAN, se centran en promover incentivos económicos, con el fin de atraer a los más jóvenes para aumentar y rejuvenecer el grupo de reservistas. Otra iniciativa reciente es la de Alemania que, si bien reclutará a voluntarios, en caso de no cubrirse las necesidades previstas, implementará el servicio obligatorio; algo con lo que ya cuentan diez de los 27 miembros de la Unión Europea. Este es el caso de Estonia, Lituania, Letonia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria, Chipre, Croacia y Grecia.

¿Volverá la 'mili' a España?

En el caso de España, el servicio militar obligatorio se abolió oficialmente en 2001, durante el mandato de José María Aznar. Sin embargo, el Gobierno puede movilizar a los jóvenes de entre 19 y 25 años como reservistas, siempre que se produzca una emergencia nacional; además de voluntarios menores de 58 años. En cualquier caso, es preciso cumplir los oportunos requisitos de salud. Pero ¿podría volver la 'mili' tal y como se conocía en su momento?

Aunque la pregunta se mantiene en el aire, España está lejos de seguir los pasos de Francia o Alemania. La ministra de defensa, Margarita Robles, descartó tajantemente la instauración de este servicio obligatorio; y, por el momento, el asunto no es objeto de debate en la sociedad española. Ninguno de los grandes partidos se ha planteado recuperar la 'mili', pero sí se trabaja en reforzar las Fuerzas Armadas. Para ello, el Ministerio de Defensa tiene previsto un plan para contar con 14.000 militares más en los próximos diez años.