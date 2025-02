Vox señala al PP por su exclusión de la Junta Electoral y avisa: "Cualquier pacto con Sánchez es un balón de oxígeno"

El Congreso va a desbloquear esta semana la renovación de la JEC, que lleva más de un año con el mandato caducado. El PSOE, el PP, Sumar y Vox han propuesto seis candidatos, pero sólo hay cinco plazas en liza, así que uno de ellos se va a quedar fuera.

El escollo principal que ha impedido un acuerdo es que ninguno de los principales partidos quiere reducir su presencia en la JEC. En la anterior legislatura, el PSOE propuso a dos catedráticos y los otros tres se repartieron entre PP, Vox y Unidas Podemos. Pero, tras la victoria del PP en las elecciones generales de 2023, el reparto debería cambiar.

Los 'populares', como partido mayoritario, reclaman dos de las cinco plazas, como tenía el PSOE cuando era el primer partido, pero ni los socialistas quieren ceder uno, ni Sumar está dispuesto a quedarse fuera de la JEC, y ellos son quienes tienen la mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara. Por ello, Vox podría quedarse fuera, como también fue excluido de la Mesa del Congreso y del reparto de las mesas de las comisiones del Parlamento.

Por ello, la dirección nacional de Vox insiste en culpar al PP de quedarse fuera de la renovación de la Junta Electoral Central (JEC), una exclusión que considera "una vergüenza" y que supone dar un "balón de oxígeno" a Pedro Sánchez.

Desde el PP aseguran que "no existe acuerdo alguno con los socialistas" para cubrir estas cinco plazas y que, precisamente por eso, los integrantes se van a elegir "por un sistema de proporción puro". "Las fuerzas de izquierdas pueden plantear una alianza para evitar que la tercera fuerza parlamentaria esté representada, lo cual en ningún caso contaría con el apoyo del Partido Popular", recalcan.

Dos caras de la misma moneda

Pero Vox no se lo cree y sigue hablando de un pacto entre el PP y PSOE que acabará dejando fuera a Vox: "Es una vergüenza que demuestra que, a la hora de la verdad, populares y sociales están de acuerdo en casi todo --ha afirmado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa--. Son dos caras de una misma moneda".

A su juicio, "este Gobierno es nocivo para España" y "cualquier pacto con Pedro Sánchez, con el PSOE, es dar un balón de oxígeno para que permanezcan atrincherados en la Moncloa los que lo que tienen que hacer es atrincherarse en el banquillo de los acusados".

"Y esto lo tenemos claro en Vox y también muchos de los que votan al Partido Popular, pero parece que en Génova no se enteran o no quieren enterarse de que con el PSOE y con Sánchez no hay nada de qué hablar", ha añadido.

La pulcritud de las elecciones

El dirigente de Vox ha recordado otros acuerdos entre PSOE y PP como la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la composición de la Comisión Europea, y ha advertido de las consecuencias de su exclusión de la JEC, que "vela por la pulcritud de los procesos electorales en España".

"La pulcritud de los procesos electorales es una de las grandes fortalezas de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, pues si no lo hay, hay dudas y se socava de verdad y puede llegar a frustración a millones de españoles. Vox no lo permitirá si está dentro de la Junta Electoral Central", ha dejado caer.