Dwayne Johnson presenta, vestido de Black Adam, la película en la Comic Con

Con el traje de Black Adam y en medio de una tormenta eléctrica. Así ha llegado Dwayne Johnson a la Comic Con de San Diego, donde se ha mostrado, en la sesión protagonizada por Warner Bros. y DC, un tráiler de la película con la que The Rock se incorpora al universo cinematográfico de DC Cómics.

El filme, que se estrenará el 21 de octubre, es el primero de acción real con el antihéroe de DC y, según adelantó Johnson, será la primera de una serie de apariciones en el cine (es de suponer que se integrará en las tramas de otras producciones de DC).

Through fog and lightning, the Man in Black has finally arrived to Hall H. #BlackAdam #SDCC pic.twitter.com/CaVR88w8Sk