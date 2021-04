La Feria de Abril de Sevilla 2021 fuera del Real: actividades y eventos para no echarla de menos

La Feria de Abril de Sevilla se suspende por segundo año consecutivo por la pandemia del coronavirus, pero no hay motivos para no recrear en nuestros hogares y bares el ambiente tan especial de esta fiesta sevillana. Además, existen múltiples eventos y alternativas a lo largo de la capital andaluza que intentarán paliar lo que supone un segundo año sin pisar el albero del Real. Eventos y actividades para todos los públicos que nos acercarán a uno de los ambientes predilectos de todos los sevillanos.

Decoración en calles y plazas

Sevilla vuelve a engalanarse por el mes de abril. Tras una Semana Santa también atípica donde la población abarrotó los templos, esta vez el habitual ambiente del Real se verá en las calles de Sevilla. Concretamente, por el Casco Histórico, durante el período del 21 al 25 de abril, y mediante la instalación de guirnaldas, iluminación especial o un paraguas como el de los cruces del Real, podremos sentirnos un poco más cerca de nuestra añorada Feria de Abril.

Sevilla te espera

Sevilla también se convertirá en un gran escaparate de moda flamenca. Los días 17 y 18 de abril, impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad, tendrá lugar el gran desfile de moda "Sevilla te espera vestida de flamenca". La ubicación se encuentra en la Avenida de la Constitución hasta el cruce con la calle García de Vinuesa.

Firmas reconocidas del sector participarán para mostrar sus nuevas colecciones dentro de zonas acotadas para los asistentes, los cuales accederán con invitación previa. Todo aquel que lo desee podrá seguir el acontecimiento por vía telemática.

Vive Park, los cacharritos de la calle del Infierno

No existe Feria de Abril sin la calle del Infierno. De esta manera, desde el pasado Viernes de Dolores se encuentra abierta para el público la iniciativa 'Vive park'.

Con más de 100 atracciones a lo largo de sus calles, los sevillanos podrán disfrutar de este nuevo parque de atracciones durante un mes entero. Aunque la distribución es bastante similar a la clásica del ferial, la distancia entre atracciones se ha elevado para coincidir con las medidas de seguridad sanitarias vigentes.

En una superficie de 80.000 metros cuadrados podrán disfrutar de sus atracciones, al mismo tiempo, hasta 9.200 personas. Existen numerosos controles a la salida y a la entrada para controlar dicho aforo.

En horario de 12:00 a 22:30 el centro de ocio abre de jueves a domingo.

Exposiciones fotográficas en calles y plazas

Las Avenida de la Constitución, la Plaza del Salvador, la Plaza del Altozano y la Plaza de la Encarnación acogerán dos exposiciones que reivindicarán la moda flamenca a través de imágenes en mupis entre los días 7 y 25 de abril.

La primera, denominada Por los rincones del Alcázar y promovida por Mof&Art, está protagonizada Eva González, que vestirá trajes de algunos de los diseñadores de la ciudad.

La segunda, Los héroes de la pandemia y que ha sido organizada por Lunar Off, tendrá como protagonistas a todos los profesionales que han destacado durante la pandemia y que lucirán también diseños sevillanos.

Mercadillo de moda flamenca de Sevilla

Del 12 al 25 de abril se celebra en la Plaza Nueva el primer mercadillo específico de moda flamenca y sus complementos que ha tenido la ciudad de Sevilla. Una treintena de puestos al aire libre podrán comercializar sus artículos en un mercadillo también con control de aforo y distancia de seguridad.

Exhibición de enganches en la Maestranza

Este año todo apunta a que la tradicional exhibición de enganches en la Plaza de Toros de la Maestranza sí se realiza. La fecha señalada para este evento es el 17 de abril, aunque aún debe recibir el visto bueno de las autoridades sanitarias. A partir de ahí se conocerá el aforo permitido y las normas a respetar en ese vistoso espectáculo.

También hay fechas para los paseos de algunos de eso carruajes por Sevilla: el 18 y 21 de abril. Unos recorridos que partirán de Tablada y permitirán disfrutar de los espectaculares carruajes al público, tal como ocurre cada año en la capital andaluza.

Los toros en la Feria de Abril, aún sin confirmar

No hay Feria sin toros y los festejos de este 2021 aún siguen en el alero por las medidas sanitarias frente al Covid. La empresa que gestiona la Plaza de toros de La Maestranza de Sevilla tiene preparados los carteles y lo más importante, las medidas de prevención frente al contagio.

Sin embargo, la Junta de Andalucía no se ha pronunciado aún sobre la posibilidad de que este año sí haya toros en Sevilla. La empresa argumenta que si no se puede ocupar el 50% de las localidades no se pueden celebrar los festejos y eso es algo que a día de hoy no permiten las autoridades sanitarias.

La adecuación de los festejos al momento actual también afecta a su horario, que se adelantaría media hora para facilitar el regreso a casa de los aficionados sin que incumplan el toque de queda. Así, todos las corridas están fijadas para las 18:00.

En cuanto a nombres propios, el más presente es Morante de la Puebla, e incluyen además a Pablo Aguado, José María Manzanares y Juan Ortega con tres; Roca Rey, Miguel Ángel Perera, El Juli, Diego Urdiales, Antonio Ferrera y Daniel Luque con dos; y Paco Ureña, Emilio de Justo, El Fandi, Manuel Escribano, Pepe Moral y Rafa Serna con una aparición.