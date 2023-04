¿Qué se bebe en la Feria de Abril?

La Feria de Sevilla es singular en todos sus aspectos y por eso es una de las ferias más valoradas de Andalucía y como tal, tiene una bebida típica, que el resto de ferias andaluzas también tiene, el rebujito.

Esta mezcla que lleva muchos años regando las gargantas de los locales y los foráneos es de las bebidas más refrescantes que existen en el mercado y son muchos los que esperan que comience la feria para poder degustar esta rica combinación.

El rebujito se compone de una parte de manzanilla, dos de Seven Up o Sprite, mucho hielo y un toque de hierbabuena. Una mezcla extraordinaria que conquista a todo aquel que la prueba, aunque hay que tener cuidado con ella porque puede ser traicionera, al estar tan fresquita y ser suave, hay muchos que se confían y cuando se quieren dar cuenta, el vino ha subido rápido.

A pesar de que hay una gran variedad de bebidas en las diferentes casetas repartidas por el recinto ferial, el rebujito es la estrella de esta fiesta sevillana. Sin embargo el origen de esta mezcla no tiene nada que ver con Sevilla o con Andalucía, esta bebida tiene procedencia inglesa, pero en Andalucía, se hizo una versión con algunos cambios.

El origen del rebujito

En el siglo XIX los ingleses hacían referencia a una bebida llamada 'Sherry Cobler', se trataba de una bebida refrescante que estaba compuesta por vino de Jerez, una mezcla de azúcar con soda, hielo y una rodaja de naranja. Sin duda, era parecido al mojito, solo que en lugar de estar combinado con ron, era vino de Jerez lo que se usaba.

Años más tarde esta bebida llegó a España pero sufrió una alteración y se comenzó a usar el vino fino o manzanilla junto al Seven Up o Sprite, con hielo y en lugar de naranja, se sustituyó por la hierbabuena, dando lugar a la popular bebida que se consume a día de hoy en la Feria de Sevilla y en el resto de ferias andaluzas.

Los farmacéuticos granadinos reivindican el origen del rebujito

El farmacéutico Antonio Baquero afirma que la procedencia de esta bebida refrescante se da en Granada en 1985. Según él, el rebujito se inventó en la caseta que los farmacéuticos, 'La Rebotica', durante la feria del Corpus Christi de Granada.

En el año 1985, según informa Baquero en un artículo publicado en la revista 'Farmanova-Hefagra', tras una larga jornada de trabajo, llegó el cansancio y la sed a los miembros de la comisión, pero éstos no tenían bebida alguna, y tampoco ni un local cercano al que acudir.

"Empezaron a rebuscar por todos los trastos, cajas y restos que habían quedado almacenados desde el año anterior y tampoco había nada", señala el farmacéutico, que aclara que al final hallaron un par de cajas de botellas de vino amontillado del Laboratorio Calmante vitaminado. Pero, tras el primer sorbo, resoplaron y notaron que el vino no estaba en muy buenas condiciones, así que decidieron añadirle un refresco para cambiarle el sabor.

Sólo encontraron unas botellas de Seven Up, que mezclaron con el vino: "Como si de una fórmula magistral se tratase, mezclaron este vino de Calmante Vitaminado y el Seven Up, resultando estar bueno; tan bueno que durante el resto del montaje de la caseta y durante todas las fiestas del Corpus, fue la bebida de moda, pero ya era con Sprite".