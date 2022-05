Viernes de Feria de Abril: Calles sin bulla en la recta final

Tras siete días de Feria, el real se paseaba este viernes con holgura, sin las bullas de los días previos. Dentro de las casetas, cualquiera podía encontrar mesa para sentarse en primera fila, disfrutando de la tranquilidad de picar algo tomando el fresco de la calle.

“Hay menos gente que otros días, en comparación con el domingo y el lunes, que fueron tremendos”, relata Emilio, empleado de Lipasam encargado de tres calles (Pepe Luis Vázquez, Chicuelo y Joselito El Gallo) durante toda la fiesta. Mientras las sevillanas suenan a toda pastilla en una caseta cercana y los carruajes se pasean por el recinto, Emilio, de mirada tranquila y buen corazón, se afana en que las aceras de albero estén limpias como una patena y en vaciar las papeleras que se llenan.

“Lo peor son las colillas. No sé cómo no reparten ceniceritos de propaganda para echar las colillas, como en las playas”, lamenta el empleado municipal. Su jornada de siete horas da para tanto, que tiene tiempo también para montarse en una máquina a limpiar la calzada, cuando los caballistas y caballos se despejan del real.

Dos cocheros, vestidos a la inglesa en un elegante carruaje en la calle Joselito El Gallo, corroboran la tranquilidad que se respira en el viernes de Feria. “Demasiado tranquila para el día que estamos, aunque yo lo prefiero”, señala un portero de la caseta club 375, que tiene varias mesas vacías.

Cerca de Gitanillo de Triana, Miguel, otro portero, confía en que la Feria se ambiente más a partir de las siete y media de la tarde. Admite que pocos bolsillos dan para tantísimos días de fiesta. “No hay tanto dinero para una semana entera de Feria, aunque se ha cogido con ganas. Esto es más largo que el Rocío”, bromea. “Siete días en la Feria requieren mucho dinero. Hay quien se gasta 300 euros, porque es lo que tiene, y otros que están en el taco y pueden gastarse 1.000 euros al día”, señala. Ypropone “que la Feria dure cuatro día y, al quinto, a descansar”.

Este empleado de una empresa de vigilancia privada critica que haya tan pocas casetas públicas donde cualquiera pueda disfrutar de la fiesta, y cita el ejemplo de Córdoba. “La Feria de Sevilla tiene que mejorar con más casetas públicas. No puede ser que las casetas sean para los que tienen más”, se queja.

A cuenta del episodio sucedido con los cuatro vigilantes de seguridad de la caseta del PSOE, que han sido apartados por golpear a dos jóvenes que querían entrar, Miguel se pregunta qué se puede hacer cuando alguien está decidido a entrar a toda costa, sin que tenga permiso para hacerlo.

Miguel relata que la mayor parte de los problemas que se dan por la noche, en trabajos como el suyo, están relacionados con chavales jóvenes que se emborrachan, pierden el control y se dedican a incordiar. “Nos vemos perjudicados”, lamenta.

Directamente desde Filgueras

Venidos directamente de Figueras (Girona), encontramos a dos catalanes, María Asunción Mas y su hijo Xavier Andreu, tan felices de estar en la Feria que soñaban, que el año que viene están decididos a volver estrenando ella un traje de flamenca. Ella trabajaba en Endesa en la administración de “LaHidro”, nombre con el que se conoce la Red Hidroeléctrica de L’Empordá. En la actualidad, está prejubilada y ha aprovechado una oferta para visitar nuestra ciudad, que solo tuvo oportunidad de conocer hace años durante las pocas horas que le permitió un rápido viaje en AVE. Están sentados en la caseta de Endesa, en Joselito el Gallo 163.

En esta caseta de Endesa, departen también Antonio Pascual (patrono de la Fundación Endesa), Carmen Becerril (presidenta del OMIE, el Operador del Mercado Ibérico de Energía), Rafael Sánchez (director general de Endesa) y María León (responsable de comunicación de Endesa).

En la mesa de la prensa, Verónica Becerril (de comunicación de Endesa), Beatriz Castillo (jefa de Economía de Canal Sur), Vita Lirola (de Ilunion), María León, e Irene Cantillo (de comunicación de Endesa).

En esta caseta también figuraban Francisco Arteaga (ex director general de Endesa) y su mujer Inmaculada Romero, Pilar Delicado (Directora de relaciones institucionales de Endesa), Carmen Mejías y Alicia Caballero (ex responsable de economía de Endesa) y Juan Antonio Navarrete (ex subdirector de Endesa).

Este sábado se acaba la Feria de Sevilla y volverá a retomarse, como cada año, el debate de si la fiesta tiene que durar tantos días y si es necesario ampliar el real, para que puedan disponer de una caseta las personas que llevan esperando casi tres décadas en una lista de espera. En su día, el Ayuntamiento de Monteseirín barajó el traslado, pero el actual Ayuntamiento descarta esa opción, por ahora.