¿Un espectáculo de drones para clausurar la Feria de Abril de Sevilla?

Una innovación. El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento estudia clausurar la Feria de Abril en los próximos años con un espectáculo protagonizado por drones, sustituyendo así al tradicional espectáculo de fuegos artificiales. El delegado ha realizado estas declaraciones tras el fiasco vivido el pasado sábado en la Plaza de España, cuando por motivos de seguridad se tuvo que suspender la exhibición de más de 300 drones organizada como uno de los actos de clausura el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

Cabrera ha deslizado que la delegación de Fiestas está sopesando que la Feria de Abril finalice con un espectáculo de drones. Lo ha hecho durante una entrevista en Radio Sevilla de la Cadena Ser. El delegado, no obstante, ha dejado claro que se trata de una idea que hay que madurar y que, en cualquier caso, no se llevaría a cabo durante la edición de 2023 de la Feria, que ya está preparación. "Es cuestión de madurarlo, para el año que viene, no", ha declarado el Cabrera.

El delegado ha añadido, además, que cambiar el tradicional castillo de fuegos artificiales por una innovación como los drones requiere de una un coste presupuestario, por lo que habría que analizarlo todo bien: "Las cosas hay que hacerlas como requiere la Feria de Abril. Dentro de una excelencia. Tiene que ser un espectáculo que merezca la pena para lo que es la Feria de Abril".

Cabrera también se ha referido a la suspensión el espectáculo del pasado sábado en la Plaza de España, donde más de 300 drones iban a rememorar la gesta de Magalles y Elcano. La falta de visión, provocó que el numeroso público que se concentró en las inmediaciones invadiera la zona de seguridad, por lo que se optó por suspender el evento para prevenir cualquier contratiempo. El delegado se ha referido así a estos hechos: "Lo que ocurre es que tiene que realizarse en un escenario idóneo para que no ocurra lo que pasó en la Plaza de España. La falta de visión provocada por los árboles provocó esos desplazamientos".

En los últimos años han sido diversas las mejoras e innovaciones que ha incorporado el Ayuntamiento de Sevilla a la Feria de Abril. En la pasada edición, por ejemplo, se incorporó un doble techo en algunas de las casetas para mejorar la ventilación en el interior y así minimizar riesgos ante el Covid-19. Esta iniciativa se extenderá en los próximos años.

La delegación de Fiestas Mayores también ha comenzado la implantación de iluminación led en todo el Real de los Remedios para reducir el consumo y la emisión de CO2. Otra medida innovadora que se aplicará en los próximos años es la instalación de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo sobre la cubierta de algunas casetas.