Cómo hacer una cena del 'Pescaíto' de categoría en casa

La cena del "Pescaíto" es uno de los momentos más tradicionales de la Feria de Abril de Sevilla. Es el momento previo a la inauguración de la Feria. Los socios de cada caseta se reúnen en ellas y comen un menú que, en su mayoría, está compuesto por pescado frito y también alguna que otra chacina.

Pero no todos los sevillanos acuden al Real la noche del 'Alumbrao', es por eso que muchos de ellos se reúnen en casas particulares y de amigos para celebrar esta bonita tradición. En las casas normalmente se suelen montar su "Pescaíto" particular, comprando pescado frito y manzanilla para posteriormente convertirlo en rebujito.

Para los menos expertos, a continuación os mostramos una serie de consejos de cómo organizar la cena del Pescaíto en el salón, terraza o azotea de tu casa.

Decoración para la noche del 'pescaíto'

Lo primero en lo que debemos pensar antes de organizar la cena del pescaíto es en decorar la casa. Elementos como guirnaldas, farolillos e incluso nuestro propio diseño de pañoleta para una caseta improvisada dará el toque especial al ambiente.

Manteles de lunares, mantoncillos o elementos como macetas también pueden contribuir a crear la sensación de estar en el Real de la Feria.

¿Qué puedo cenar?

En tu 'Pescaíto' no pueden faltar productos como chocos o calamares, las acedías, las puntillitas, los boquerones o el clásico cazón en adobo. Estos productos se pueden comprar en cualquier pescadería o supermercado y puedes aliñarlos tú mismo en casa.

No obstante, existen freidurías expertas en este tipo de productos. Puedes encontrar algunas de las más populares de Sevilla pinchando aquí. Para los celíacos también tenemos un listado de freidurías que hacen estos productos libre de gluten, puedes comprobarlas pinchando aquí.

¿Qué puedo beber?

Normalmente la bebida típica es el rebujito. Una mezcla compuesta por manzanilla, Sprite o Seven Up y hielo. Se trata de una bebida que no tiene muchos años. Normalmente esta bebida se toma bien fría en un para que la manzanilla entre bien, ya que los días de feria suelen ser muy calurosos y esto refresca por a los feriantes.

Pero no todo es rebujito, también puede consumirse la manzanilla o fino de Jerez sin necesidad de rebujarlo.

¿Qué música puedo escuchar?

Como no podía ser de otra forma, puedes ambientar tu casa con sevillanas, que se bailan y escuchan en el Recinto Ferial. Os dejamos un enlace donde escuchar más de 3 horas de sevillanas.