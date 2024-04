¿Se dice traje de flamenca o traje de gitana?

Hoy, 8 de abril, es el Día Internacional del Pueblo Gitano, que conmemora la celebración del primer Congreso Mundial romaní/gitano en el año 1971 en la ciudad de Londres.

En esta fecha se estableció el uso preferente del término rom, la bandera del pueblo romaní (la rueda sobre un fondo verde y azul) y el himno Gelem Gelem, que en romaní significa "anduve, anduve". A pesar de esto no se declaró la celebración internacional de este día hasta el año 1990 en Polonia, tras la celebración de su IV Congreso.

La importancia de la celebración de este día radica en dar visibilidad al pueblo gitano, en reconocer la diversidad y el valor de una identidad cultural propia y que forma parte de la historia y cultura compartidas, así en erradicar el estigma y las desigualdades a las que se siguen viendo sometidos.

En este sentido y con motivo de las vísperas de la Feria de Abril desde Vivir en Sevilla hemos querido abordar una duda que a veces se plantea sobre la denominación de nuestro traje regional típico y que vamos a tratar de resolver. ¿Se dice de flamenca o de gitana? ¿Hay una fórmula más correcta? ¿Hay apropiación?

Su origen gitano

El comúnmente conocido como traje de flamenca es la única vestimenta regional que evoluciona en el tiempo y va siguiendo las tendencias de cada momento. Por este motivo el que vemos en la actualidad no tiene nada que ver con los trajes que se veían por el Real de la Feria hace apenas 10 años y, aun menos, con los que se llevaban en los años 90. Tan es así que esta prenda, que solo se lleva en ferias y romerías, es todo un icono de la moda de Andalucía.

A pesar de que en la actualidad estas prendas tengan un coste elevado, que se justifica con su diseño y el trabajo de elaboración que conlleva, su origen es completamente humilde y se fecha a finales del siglo XIX, comienzos del XX. Por aquel entonces las mujeres que trabajaban en el campo e iban a las ferias del ganado a ayudar a sus maridos, muchas de ellas gitanas, llevaban una bata de volantes muy suelta y cómoda que les permitía hacer las labores y que les aliviaba el calor.

Prueba de ello es este cuadro, pintado por Alfred Dehodencq en 1851 en la ciudad de Sevilla bajo el título A Gypsy Dance in the Gardens of the Alcázar, in front of Charles V Pavilio. Se trató de una obra que encargaron los Duques de Montpensier y que en la actualidad pertenece a la colección Carmen Thyssen-Bornemisza.

La primera feria de ganado

Cuanto tuvo lugar en Sevilla en 1847 la primera feria de ganado, antecesora de la hoy conocida como Feria de Abril, muchas de estas mujeres acudieron a ella con su particular bata para poder vender sus productos. De esta manera se empezó a normalizar el uso de este vestido para acudir a este tipo de ferias.

No se sabe muy bien cómo, poco a poco las mujeres de clase alta comenzaron a fijarse en él y ya en el año 1929, en el contexto de la Exposición Iberoamericana celebrada en la ciudad ese año, se acabó oficializando el uso de este particular vestido.

De esta manera las mujeres con poder adquisitivo comenzaron a imitar los diseños de las trabajadoras humildes que incorporaron volantes, bordados y colores a sus batas originales.

De manera paralela durante este periodo histórico, el flamenco comenzó a vivir su etapa dorada y evolucionó hasta profesionalizarse, lo que ayudó a que el traje que tradicionalmente llevaban las gitanas se convirtiera en un icono, también, de este espacio.

El término más adecuado

Es en torno a este periodo cuando este vestido pasa de ser reconocido como el traje de las gitanas a llamarse traje de flamenca, con la consiguiente invisibilización hacia este pueblo.

Hasta la fecha el término más extendido ha sido el de traje de flamenca pero son varios los colectivos, especialmente gitanos, que defienden el término de "traje de gitana" en consideración a los orígenes reales de esta vestimenta, que son gitanos y no flamencos, puesto que a este espacio llegó más tarde.

Ante la duda de si el término podría suponer una apropiación lo cierto es que significa un reconocimiento de la aportación del pueblo gitano a uno de los trajes más emblemáticas de Andalucía.