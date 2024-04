¿Sabes por qué el tranvía de Sevilla no lleva catenaria a su paso por la catedral?

¿Alguna vez te has fijado en que el tranvía de Sevilla no está unido a ninguna catenaria (los cables que transfieren electricidad al tren y que van por encima del vagón) entre las estaciones de Plaza Nueva y el Prado de San Sebastián? Esto tiene una explicación basada, principalmente, en no generar impacto visual a su paso por zonas emblemáticas de la ciudad como la Catedral, el Archivo de Indias o la antigua Tabacalera.

Su instalación

Antes de la peatonalización de la Avenida de la Constitución, que se cerró a los coches en el año 2006, la contaminación generada por los vehículos que circulaban por esta vía estaba provocando graves desperfectos a edificios emblemáticos como la fachada de la Catedral. Con el objetivo de que Sevilla fuera una ciudad más sostenible y de proteger su patrimonio, ese mismo año la avenida quedó cerrada a los vehículos y comenzaron las obras para hacerla peatonal.

Siguiendo la misma dinámica, la instalación del tranvía en la zona centro de Sevilla (también llamado Metrocentro) tuvo lugar en en el año 2007 con el objetivo de funcionar como lanzadera entre el Casco Antiguo y los principales medios de transporte público colectivo, es decir, los autobuses urbanos y metropolitanos, los trenes de cercanía y el metro de Sevilla.

Sin embargo, esta no era la primera vez que por esta gran vía circulaba un tranvía. Ya en el año 1887, en pleno siglo XIX, Sevilla disponía de una gran red de tranvías que primero funcionaron con tracción animal y 10 años más tarde comenzaron a hacerlo de forma eléctrica. Esta red acabaría desapareciendo al tiempo mientras se veía sustituida por el uso, cada vez más frecuente, de vehículos privados.

Más de un siglo después, Sevilla volvería a tener una línea de tranvía atravesando el centro de la capital que quedaría inaugurada el 28 de octubre de 2007.

El problema de las catenarias

Cuando tuvo lugar la inauguración del Metrocentro el sistema requería de catenarias en todo su recorrido. Sin embargo la presencia de esta red de cables suponía un inconveniente para las procesiones durante la Semana Santa, ya que los pasos podían quedarse enganchados.

De forma puntual el Ayuntamiento acertó en solucionar el problema retirando temporalmente las catenarias de ese tramo y volviéndolas a montar una vez terminaba este periodo. La repercusión que tenía era que, durante más de un mes, el servicio entre las paradas de Archivo de Indias y Plaza Nueva quedaba suspendido.

La solución definitiva

Tras varias disputas entre el Ayuntamiento y la empresa encargada de la fabricación de los tranvías, consiguieron acordar la sustitución de estos por otros que tuvieran la capacidad de funcionar de forma autónoma, quedando instalados en el año 2010.

En el año 2011 quedarían ya retiradas todas las catenarias ubicadas entre las estaciones de Plaza Nueva y el Prado de San Sebastián y, con ello, quedaría solucionado el problema para este tramo con el tranvía de Sevilla.

Curiosamente, cuando instauraron el carril bici en la Avenida de la Constitución se encontraron con un problema parecido al de las catenarias: el impacto visual.

Por este motivo en esta zona de la ciudad este carril está señalado con placas circulares plateadas ubicadas en el suelo, muy discretas, que marcan su recorrido pero que apenas llaman la atención. Tan es así que es frecuencia que, en alguna ocasión, se pueda ver a algún viandante apartándose rápidamente para no ser atropellado por un ciclista.