Cinco restaurantes de Sevilla en los que puedes disfrutar de la cena del pescaíto

La tradición de inaugurar la Feria de Abril de Sevilla con la particular "cena del pescaíto" es relativamente moderna. Tiene su origen, concretamente, en el momento en que el recinto ferial se trasladó al barrio de Los Remedios.

Se atribuye el comienzo de la fiesta a que los socios de las casetas aprovechaban para comprar ‘papelones’ de pescado frito y degustarlos una vez habían adornado la caseta. Esta costumbre se fue extendiendo e instaurando poco a poco en la Feria hasta convertirse en la que conocemos hoy.

La cena del pescaíto, una noche en la que aun no se ven trajes de flamenca, supone la inauguración de la Feria de Abril cuando el reloj marca la medianoche y todas las luces del recinto se iluminan.

Aunque es una cena que se atribuye a hacerla en las casetas del Real de la Feria hay quienes prefieren hacerla en casa o, incluso, en algunos bares y restaurantes de la ciudad que ya ofrecen un menú preparado para ese día basado en el pescado frito. Cinco de estos locales son:

El Pesquero

Ubicado en la calle Pastor y Landero, en el interior del Mercado del Arenal, se encuentra este restaurante en el que encontrarás platos elaborados con pescado fresco y un ambiente festivo. Este restaurante no ofrece un menú con precio cerrado pero en su carta podrás encontrar cazón en adobo, calamares fritos de potera, chocos de Huelva, tacos de bacalao, merluza y rape y colas de gamba. Puedes consultar aquí su carta completa.

Esa noche el local contará con la decoración propia de la feria, con luces y farolillos tanto en su interior como en la terraza. Se aconseja hacer reserva para ese día aunque no es obligatorio.

Recoveco

El restaurante Recoveco ubicado en el hotel Unuk de Sevilla propone un menú especial Pescaito que se podrá degustar del 13 al 20 de abril. Su propuesta tiene un precio cerrado de 57 euros por persona en el que se incluyen las bebidas entre las que hay agua, refrescos, cerveza, tinto y rebujito.

Se compone de unos platos al centro para compartir a modo de aperitivo, como el jamón ibérico de bellota y unos tacos de tortilla de patata melosa. Como ración principal y servido individualmente, frito variado de chocos, adobo y croquetas además de un mantecaíto y un caldo del puchero con hierbabuena. De postre, pastelitos en miniatura. El teléfono de Recoveco para reservas es 673300818

El Horno de Curro

Se trata de un restaurante ubicado en la carretera entre Sevilla y La Rinconada dedicado a la celebración de eventos. Por eso la Feria no iba a ser menos y han creado un menú para estos días que tiene un precio cerrado de 35 euros.

En él se incluye un surtido de chacinas, gambas, langostinos, ensaladilla y pescado frito con un Segundo plato a elegir entre carne o pescado y un postre. Durante la cena, que dará comienzo a las 22:00 horas y se podrá extender hasta las 03:00 habrá actuaciones de baile y cante flamenco.

El Gran Show de la Feria

Del sábado 13 al sábado 20 de abril de 2024 se podrá asistir al espectáculo "El gran show de la Feria" en la carpa del Circo Sensaciones, que estará instalada en la Feria, al final de la Calle del Infierno.

Para la noche del pescaíto desde El Gran Show han querido organizar una cena que tiene un precio cerrado de 35 euros en el que se incluye un surtido de pescado frito y barra libro de vino, cerveza, rebujito y refrescos. Solo hay 500 pases para acudir a este evento que tendrá lugar entre las 21:00 y las 23:00 horas del sábado, 13 de abril.

La Caseta de Antonio

Este restaurante, ubicado en el municipio de Santiponce, es en realidad una arrocería fundada a mediados de la década de los 80. Durante los años que llevan sirviendo comida han ido incorporando nuevos platos y recetas, desde algunas tradicionales hasta otras más vanguardistas.

En su local, que funciona bajo reserva, tienen un menú para la feria que tiene un precio de 35 euros e incluye una ración de queso, ración de gambas, pescado frito variado (para dos personas), solomillo al whisky, botella de vino blanco o tinto crianza, picos y regañá. Además, en el restaurante también cuentan con otras opciones de menús cuyos precios oscilan entre los 36 y los 48 euros.