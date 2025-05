Último episodio en el caso de la mafia del taxi: el Gobierno no autoriza una huelga en Feria

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha desestimado la solicitud presentada por la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, que pretendía llevar a cabo una huelga y una manifestación el Miércoles de Feria. Esta entidad, minoritaria en el sector y que representa a los taxistas que ostentaron durante más de dos décadas el monopolio en la parada del aeropuerto de San Pablo, está actualmente considerada como una organización criminal por la Policía y el juzgado de Instrucción 4 de Sevilla, que mantiene abierta una investigación por una serie de prácticas irregulares (sabotajes, coacciones y amenazas) contra otros taxistas en la terminal aérea.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, explicó este lunes que esta misma asociación ha celebrado ya dos movilizaciones previas. "Hubo una petición por urgencia de esta misma asociación para celebrar una movilización el 25 de abril. Se estimó y se desarrolló. Había otra para el pasado 3 de mayo y también se desarrolló sin más incidencia. En esta tercera ocasión, no es que la movilización haya sido prohibida, sino que no ha sido estimada la urgencia. Las causas y motivos se consideran que no son conforme a leyes. Eso no quita para que puedan recurrir a instancias judiciales y acataremos la decisión que sea. Se desarrolle o no, tendremos el dispositivo policial adecuado a la situación", indicó Toscano, a preguntas de los periodistas durante la presentación del plan de seguridad de la Feria de Abril.

Los taxistas de Solidaridad protestan contra la implantación del turno rotatorio en el aeropuerto y una supuesta "inacción" del Ayuntamiento en el sector. Las dos últimas manifestaciones han sido minoritarias, con escaso seguimiento dentro del sector. En los últimos días han difundido vídeos calificando sus movilizaciones de "éxito, por mucho que digan y dejen de decir" y criticando al delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel. Muchos de los que participaron en las manifestaciones son taxistas que están investigados o fueron detenidos en el caso de la mafia del taxi.