Películas significativas, que por su particularidades, a veces extra cinematográficas, buscan una conexión especial con la audiencia mediante debates, galas o colaboraciones con la universidad, se dan cita en esta nutrida sección que se sirve de títulos que a menudo aparecen ya incluidos en otras. Los catorce filmes que conforman estas historias extraordinarias sueñan con redimir el fantasma del gran Rainer Werner Fassbinder, en el polémico biopic de Oskar Roehler, Enfant terrible; o con explorar los conflictos familiares que aquejan a una joven que inicia un cambio de sexo en Lola, dirigida por Laurent Micheli.

Atiq Rahimi se retrotrae a la Ruanda de 1973 para adentrarse en el internado católico belga de Nuestra Señora del Nilo, donde se educaba a la élite del país, mientras Cathy Brady, en Wildfire, detalla la relación explosiva entre dos hermanas gemelas. Y si The man who sold his skin (Kaouther Ben Hania) se perfila como una sátira del mundo del arte donde un hombre vende su piel, en Make up, Claire Oakley ensaya un imposible al cruzar el cine de Loach con el de Brian de Palma y Nicolas Roeg.