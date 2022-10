Libertad y juego de las imágenes animadas

El cine de animación tendrá en la 19ª edición del Festival de Sevilla un importante protagonismo. En los últimos años, esta forma expresiva ha ocupado un lugar muy especial en el certamen, tanto en sesiones temáticas como en el apartado competitivo. En esta edición presentará ocho títulos en sus distintas secciones, todos ellos primicias en España, con dos (los de Ocelot y Baumane) compitiendo por el Giraldillo de Oro. Le pharaon, le sauvage et la princesse, del reputado Michel Ocelot, ofrece, en un estilizado y evocador 2D, una nueva demostración de genio al entonar un emocionante canto a la juventud por medio de tres cuentos. My love affair with marriage, segunda película de la directora letona afincada en Nueva York Signe Baumane, refleja con gran exuberancia visual, mucho sentido del humor y aún más rebeldía, su propia educación afectiva en la antigua y patriarcal Unión Soviética.

La sección Las Nuevas Olas incluye tres filmes. El libro de relatos Sauce ciego, mujer dormida, del célebre escritor japonés Haruki Murakami, inspira al francés Pierre Földes. En Nayola, José Miguel Ribeiro exprime las posibilidades plásticas que ofrece la animación para mostrar las heridas de la guerra civil de Angola. Por su parte, la rumana Anca Damian presenta en The Island una reinterpretación de Robinson Crusoe. Cierran la sección Historias Extraordinarias tres obras: Los demonios de barro, de Nuno Beato; Titina, de la noruega Kajsa Næss y Everybody loves Jeanne, de Céline Davaux.