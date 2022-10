El escaparate de la industria

La selección EFA incluye 10 de los 35 títulos de ficción preseleccionados por la Academia del Cine Europeo, a lo que se suman otras 10 cintas presentes en diferentes secciones del certamen, lo que supone que casi dos terceras partes de las candidatas a sus galardones anuales, cuyas nominaciones se darán a conocer el 8 de noviembre, estarán presentes en el festival.

Dentro de la sección EFA propiamente dicha, podrá verse la última ganadora de la Palma de oro de Cannes, Triángulo de tristeza, sátira hiper vitaminada muy del gusto de su autor, Ruben Östlund. Junto a él comparecen figuras ya consagradas, como la del polaco Jerzy Skolimowski, quien en EO intenta reescribir, en el marco de los peligros que amenazan a la Europa contemporánea, la deriva existencial de su burrito bressoniano. Tirando de sus habituales preocupaciones sociales, los hermanos Dardenne vuelven en Tori y Lokita con lo que mejor conocen: la lucha de los oprimidos por hacerse un hueco en la sociedad del bienestar. Y entre las miradas emergentes, cabe nombrar la de Marie Kreutzer, quien en La emperatriz rebelde se alía con la ubicua Vicky Krieps para un biopic irreverente e iconoclasta de Elisabeth de Austria (Sissy), y la del islandés Hlynur Pálmason, que en Godland da una lección de paisajismo nórdico y puritanismo decimonónico a lo largo de sus acompasados 138 minutos.

En coproducción con Turquía, Emin Alper sigue de lejos en Burning days los pasos del célebre Nuri Bilge Ceylan, mientras que Tarik Saleh se sirve de los códigos del thriller político para su vibrante Conspiración en El Cairo. Cierran la sección las tribulaciones de una niña enviada a vivir con unos familiares en la irlandesa The quiet girl (Colm Bairéad), la lucha de una madre por sacar a su hijo de Guantánamo en la tragicomedia Rabiye Kurnaz vs George Bush (Andreas Dresen) y el último filme del español Rodrigo Sorogoyen, As Bestas.