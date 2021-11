'Great Freedom' se lleva el Giraldillo de Oro en el Festival de Cine de Sevilla

Great Freedom, del austríaco Sebastian Meise, es la película ganadora de la 18ª edición del Festival de Sevilla. Se trata de un relato carcelario que es también una insólita historia de amor, y que denuncia la persecución a los homosexuales que la ley alemana mantuvo vigente hasta hace poco tiempo. El jurado de la Sección Oficial del certamen ha decidido otorgarle el Giraldillo de Oro "porque nos hace plantearnos qué es la libertad. Por su valentía, por su sensible retrato desde lo sutil de la lucha por las libertades en un entorno carcelario, que no sólo nos muestra una realidad histórica que funciona como metáfora del mundo interior de los protagonistas". Ganadora del Gran Premio del jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, Great Freedom también recoge en Sevilla el galardón a Mejor Actor para su protagonista, Franz Rogowski, y el Premio Asecan a la Mejor película de la Sección Oficial.

La otra película destacada en el palmarés es Onoda, del francés Arthur Haradi, que se lleva, ex aequo con la coproducción hispano-libanesa Costa Brava, Líbano, el Gran Premio del jurado, "por ser una película deslumbrante que nos hace reflexionar sobre las estructuras de poder, a través de una increíble puesta en escena". Ganadora también del premio a Mejor Guion, para el propio Arthur Harari y para Vincent Poymiro, Onoda narra la peripecia de un soldado japonés que, enviado a una remota isla filipina, continúa empuñando las armas durante casi 30 años, ignorando el final de la Segunda Guerra Mundial.

En el caso del debut de Mounia Akl, se lleva ex aequo el Gran Premio del jurado "porque Costa Brava, Líbano es una brillante primera película, que nos ha descubierto en cada escena nuevas capas, y que a través de la historia personal de una familia nos muestra la situación de un país". Escrita por Akl con Clara Roquet y con Carlos Marques-Marcet en el montaje, la película plantea un futuro distópico tan real como la vida misma, en el que el Líbano vive una crisis medioambiental que lleva a una família a aislarse en la montaña, con la voluntad de mantener un estilo de vida alternativo, interrumpido cuando instalan un vertedero junto a su casa.

El jurado de la 18 edición del Festival de Sevilla ha decidido premiar también al italo-estadounidense Jonas Carpignano como Mejor Director por su tercer largometraje, Para Chiara, que cierra su Trilogía de Gioia Tauro (completada con sus anteriores Mediterranea y A Ciambra), y que, mezclando elementos del documental y la ficción, recoge los códigos más deslumbrantes y atractivos del cine de gangsters, pasados por un inusual tamiz: el del descubrimiento, por parte de la adolescente Chiara, de la verdadera profesión de su padre. El film ha recibido también una Mención Especial al elenco de la película, formado por Nina Fumo, Swami Rotolo, Carmela Fumo y Claudio Rotolo.

El palmarés de la Sección Oficial se completa con el premio a Mejor Actriz para la debutante Lucie Whang, una de las protagonistas de París, Distrito 13, de Jacques Audiard. El Mejor Montaje recae en Nicolas Chaudeurge, Rebecca Lloyd y Jacob Schulsinger por Vaca, de la británica Andrea Arnold. Y el galardón a Mejor Fotografía va para Faraz Fesharaki por ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, del georgiano Alexandre Koberidze.

El Festival de Sevilla 2021 incluye también en el palmarés el Premio AC/E (Acción Cultural Española) a la Mejor Dirección de Película Española de entre los títulos de todas las secciones competitivas del certamen, que ha recaído en David Pantaleón por Rendir los machos.

Las Nuevas Olas

El jurado Camp_Us ha decidido otorgar el galardón a Mejor Película Las Nuevas Olas al debut en la dirección de largos de la griega Jacqueline Lentzou, Moon, 66 Questions, y también ha decidido reconocer con un Premio Especial Las Nuevas Olas al nuevo trabajo tras la cámara del francés Mathieu Amalric, Abrázame fuerte.

Además, ha decidido otorgar ex aequo el galardón a Mejor Película de Las Nuevas Olas no ficción a dos films: por un lado, a The Story of Looking, del británico Mark Cousins, y por otro al ucraniano Sergei Loznitsa, que se lleva el premio por Babi Yar. Context. Además, han querido hacer un Reconocimiento especial a Landscapes of Resistance, de la serbia Marta Popivoda.

La Mejor película de la sección Revoluciones permanentes, ya anunciada este pasado viernes, es la producción francesa Ghost Song, de Nicolas Peduzzi.

Cine andaluz

En Panorama Andaluz, el jurado ha otorgado el premio a Mejor Película a ¡Dolores guapa!, de Jesús Pascual. Los XIV Premios Europeos de Cine-Guion Cinematográfico Universidad de Sevilla Año 2021 a los guiones de cortometrajes recaen en la categoría de Ficción en Rafa Alberola, por En la noche caminamos solos, y en la de No ficción en Currulao, de Juanma Jimenez.

Los espectadores deciden

El público del Festival de Sevilla ha decidido los galardones de dos de las secciones del certamen. Por un lado, la italiana Piccolo Corpo, de la debutante Laura Samani, se alza con el Premio Historias extraordinarias; por otro, el Gran Premio del público a la Mejor Película de la sección Selección EFA ha recaído en la noruega La peor persona del mundo, comedia dramática de Joachim Trier.

En cuanto a la propuesta dirigida a los más jóvenes, el cine francés es el gran triunfador: el Premio Cinéfilos del Futuro (a películas destinadas a mayores 12 años) es para The Horizon, de Emilie Carpentier. Y el Premio Europa Junior (a films pensados para espectadores menores de 12 años) recae en El secreto de Vicky, de Denis Imbert.