'Un café con…' cineastas que ficcionan la realidad

Los nuevos realizadores están mostrando en el Festival de Cine Europeo de Sevilla que es posible abordar en una película temas que tradicionalmente se han considerado un tabú o que han contado con una representación estigmatizada, y muy alejada de la realidad. Es el caso de Jurac Lerotic (Kiel, Alemania, 1978), que en su ópera prima Safe place, incluida en la sección Nuevas Olas, se adentra en el mundo de la salud mental, tomando de partida su propia biografía. Con este film, Lerotic ha sido distinguido en Locarno 2022 con el Premio al Mejor Director Emergente, y el Premio Cineuropa y Corazón del Festival de Cine de Sarajevo. Comenzó Lerotic a pergeñar este proyecto “cuando mi hermano murió, durante el duelo, asombrado por la velocidad a la que circulaba la vida”. En cuanto al tema central de su obra, el cineasta ha indicado “que la psicología o lo psiquiatría siguen siendo zonas grises, y en muchos casos un tabú”. Incluido en Las Nuevas Olas No Ficción, el español Raúl Capdevila actualiza el género del western en Los saldos, un documental creativo en el que narra un reencuentro con sus orígenes, así como la dura permanencia de la agricultura tradicional con nuevos modelos económicos. Considera Capdevila que su obra “establece un paralelismo con el western, en su forma de narrar” y que el contar con sus propios padres dentro del reparto “supuso en un principio una gran sorpresa para ellos, pero que poco a poco acabaron entendiendo los códigos de un rodaje”.

La maternidad es el tema central de Lucie Loses her Horse, del belga Claude Schmitz. Incluida en el epígrafe Revoluciones Permanentes, del Festival de Cine de Sevilla, tras su paso por los de Bruselas y en Rotterdam, según Schmitz su película surgió “gracias de la contemplación de diversos movimientos que me estaban llamando la atención, como el denominado Me Too”. El personaje principal ha sido interpretado por la actriz Lucie Debay, que acompañaba al director, y que se ha referido a su papel “como una mezcla de ella misma y la persona que representaba”.

El angoleño afincado en Portugal, Carlos Conceiçao (1979), obtuvo en 2020 en el Festival de Sevilla el Premio Especial a la Mejor dirección de largometraje europeo, con Um fio da Baba Escarlate, y ahora regresa con Naçao Valente, una historia de amistad en un escenario tan atroz como es el de la guerra. Conceiçao ha explicado que “no he querido hacer una película histórica, realista, y lo que pretendo es despertar la conciencia del espectador, con respecto al fascismo y los nacionalismos”.

El Polo Norte, como símbolo del triunfo y la derrota, es el eje central sobre el que se desarrolla Titina, de Kajsa Naess, incluida en la sección Historias Extraordinarias. Una película de animación, con el que la realizadora noruega cuenta “una historia real, de una expedición al Polo Norte, en el que viajaba una perrita, Titina, junto a un ingeniero italiano”. Casi 30 cineastas han pasado por Un café con…. Una iniciativa de cercanía y reflexión conjunta, entre los creadores y el público, programada por el Festival de Cine Europeo con la colaboración de Diario de Sevilla.