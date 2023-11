Kaurismäki y todos los demás

Da igual cuando lean esto: si Kaurismäki tiene nueva película, la suya siempre es la mejor del año. A un mes vista de su estreno comercial, Fallen leaves, que toma su título de la hermosa canción de Prevert y Kosma, sigue fiel a su fe inquebrantable en el cine como lugar de reencuentro y resistencia romántica en tiempos de banalización de las imágenes.

Con todo, la selección EFA de este año nos trae también un puñado de atractivos títulos que han cosechado los grandes premios de la temporada, del Oso de Oro berlinés de Sur l’Adamant, un nuevo y lúcido documental de Nicolas Philibert sobre un centro psiquiátrico flotante, a la Palma de Oro de Anatomía de una caída, en la que Justine Triet disecciona la crisis del matrimonio a partir de un accidente que también podría haber sido un asesinato y su juicio posterior.

Alice Rohrwacher, directora de la extraordinaria Lazzaro feliz, regresa con La quimera, un nuevo alegato libertario, mientras que la británica How to have sex, de Molly Manning Walker, se ha convertido en uno de los debuts más celebrados del año. El alemán Petzold sigue en racha con su exquisita y ambigua El cielo rojo, mientras que Sala de profesores, del turco-alemán Ilker Çatak, y la lituana Slow, de Marija Kavtaradze, vienen avaladas y premiadas por la Berlinale y Sundance. Especial mención aquí a la presencia del mediometraje de Manuel Muñoz Rivas Aqueronte, que hace del paisaje fluvial del Guadalquivir un fascinante territorio para el mito y el fantasma.