Un viaje que no termina nunca

La bailaora Carmen Mesa defiende que, en vez de sangre, por sus venas corre "aceitito de oliva", y piensa, cuando taconea, "que me meto en la tierra, que me quedo ahí, clavá", como uno de los árboles de su pueblo, Encinas Reales, en Córdoba. No se puede desentender de sus raíces, de su Andalucía, pero desde pequeña soñaba con ir a los Andes y reside ahora en Argentina. Y a veces se pregunta como todos, emigrantes o no, qué hace ahí, si esa es la vida que había anhelado.

Mesa protagoniza Pa’tras, ni pa’tomar impulso, una película dirigida por Lupe Pérez García que participa en la sección Las Nuevas Olas y en la que su heroína se revela como un verdadero "fenómeno de la naturaleza", apunta la directora del filme, que no pudo desplazarse a Sevilla pero desgranó las claves de su proyecto al teléfono. "Es una niña, en el mejor de los sentidos, alguien que tiene una gran capacidad para la sorpresa, que disfruta con un nuevo amigo, un enamoramiento, una canción", opina la realizadora, que define a Mesa como "una de esas personas que mejora los sitios en los que está. La gente especial suele ser egoísta, pero ella tiene una escucha activa, es receptiva, la gente la conoce y le cuenta sus problemas".

Y eso que a Mesa, que se pega viajes de veinte horas en autobús a lugares como Tucumán o Rosario, que coloca con esfuerzo en los teatros una obra donde despliega su carisma y cocina un pollo al ajillo, no le va precisamente bien. "La película", dice Pérez García, conocida por el público del festival por su largometraje Antígona despierta, "habla de esos músicos, esos artistas, que son de gran calidad pero no de primera línea, y tienen que sobrevivir como pueden, luchar cada bolo y dormir en las pensiones más humildes. El viaje a ninguna parte, de Fernán Gómez, fue una referencia que manejamos".

Pa’tras, ni pa’tomar impulso, que tiene una parte rodada en Sevilla en la que aparecen artistas como Rosario Toledo, Alicia Acuña o Chloé Brûlé, propone un curioso juego de espejos: es la historia de una andaluza que se muda a Buenos Aires contada por una bonaerense que vive en Barcelona. "Marta Esteban, la productora, me metió en este proyecto por eso", cuenta Pérez García. "Yo quería abordar cómo esas personas que han cambiado de país, de continente, tienen la sensación de que el viaje no termina nunca. Carmen y yo somos muy diferentes, pero compartimos la impresión de querer estar en dos sitios al mismo tiempo. El migrante quiere hacer una vida nueva, pero sigue anclado a la anterior, y la situación económica lo atenaza. Quería reflejar que una no llega a un sitio y encuentra un final feliz. Te preguntas si el trayecto ha valido la pena. Y por eso el título, es una declaración de intenciones: Para atrás, ni para tomar impulso".