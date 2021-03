Beyoncé hace historia en los premios Gammy

La 63ª entrega de los Premios Grammy ha coronado a Beyoncé como la mujer más premiada en la historia de los galardones. Con el premio a la mejor interpretación de R&B del año por su tema Black Parade, canción con la que conmemoró el día de la emancipación de los negros esclavizados, la artista lograba el que era su cuarto premio de la noche y el número 28 den su carrera, lo que la convierte en la artista femenina con más Grammy.

En la gala que se celebró este domingo en el Convention Center de Los Ángeles, Beyoncé superaba así oficialmente el récord de la cantante de country Alison Krauss. También empata en el total de premios con Quincy Jones en el número de galardones para un músico no clásico. Solo el difunto compositor Georg Solti tiene más Grammys que ambos, con un total de 31 premios en su carrera.

"Oh, Dios mío, me siento tan honrada... estoy tan emocionada", dijo Beyoncé en su discurso de agradecimiento. "Gracias. Como artista, creo que es mi trabajo y el trabajo de todos nosotros reflejar los tiempos que vivimos. Y han sido tiempos muy difíciles", dijo la artista que aseguró que con su canción "quería elevar, alentar, celebrar a todas esas hermosas reinas y reyes negros que continúan inspirándome e inspirando al mundo entero".

